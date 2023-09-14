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Разрисованный Бабкин представил новый трек о предательстве: украинцы в шоке

14 сентября 2023 13:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бабкин эмоционально выругал украинцев за предательство – даже песню написал
Украинский артист Сергей Бабкин на интервью в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский исполнитель Сергей Бабкин представил новый трек, где осудил людей за то, что они обвиняют друг друга в измене. В песне под названием "Зрада" известный артист достаточно гиперболизированно высмеивает замечания людей, а на заставке можно увидеть его в очень необычном виде.

Песню Сергей Бабкин презентовал на своем канале в YouTube.

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Новый трек

В песне, которую выпустил украинский артист, он высмеивает людей, критикующих друг друга за русские слова. Также он обратился к тем, кто оскорбляет других за просмотр российского контента и приобретение дорогостоящих вещей во время полномасштабной войны.

В частности, в песне артист смеется и над теми, кто оскорбляет людей, у которых нет публикаций по поводу войны на страницах в социальных сетях. Все это касается скандалов, где фигурировали разные украинские исполнители, и бытовых конфликтов.

Скриншот по каналу Сергея Бабкина
Текст песни "Зрада" Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Свое внимание также стоит обратить и на заставку к этому треку, ведь она выглядит довольно необычно для Сергея. На фото украинский певец стоит в обнаженном виде, а по всему телу можно увидеть слово "Зрада". Также можно увидеть и то, как он словно кричит на заставке.

Реакция людей

Услышав эту песню, люди сразу же стали высказывать свое мнение по поводу нее. Причем, среди комментариев можно увидеть как позитивные, так и негативные.

  • Сереня, начни с себя! Искореняй сначала предательство в себе!
  • Оправдание низкого уровня образованности. Это тяжело назвать творчеством, одни манипуляции!
  • Сергей, молодец! Спасибо за этот трек
  • Прекрасно! Слова просто супер!
Комментарий по каналу Сергея Бабкина
Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube
Комментарий по каналу Сергея Бабкина
Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube
Комментарий по каналу Сергея Бабкина
Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube
Комментарий по каналу Сергея Бабкина
Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Скандалы

Известно, что Сергей Бабкин находится за границей и пока не возвращается на родную землю. Поэтому многие люди его постоянно критикуют.

Недавно артист рассказал о том, что он улетел в Майами с благотворительным концертом.

"Майами. Мы уже здесь. Сегодня увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие", писал недавно Сергей Бабкин.

Публикация Сергея Бабкина
Публикация Сергея Бабкина из самолета. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, пользователи сети не стали долго разбираться и набросились на него с претензиями. Но Сергей объяснил, что улетел он туда не отдыхать, а работать во благо Украины.

  • Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами
  • Да, это очень "особенно", благотворительный концерт в поддержку Украины, с песнями на русском...
Комментарий со страницы Сергея Бабкина
Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Сергея Бабкина
Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Сергей Бабкин отчитался, сколько он отправил в поддержку ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что известный украинский певец Сергей Бабкин показал новую патриотическую татуировку.

Также мы сообщали о том, что известный исполнитель Сергей Бабкин выступил прямо посреди Харькова.

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