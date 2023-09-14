Бабкин эмоционально выругал украинцев за предательство – даже песню написал

Украинский артист Сергей Бабкин на интервью в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель Сергей Бабкин представил новый трек, где осудил людей за то, что они обвиняют друг друга в измене. В песне под названием "Зрада" известный артист достаточно гиперболизированно высмеивает замечания людей, а на заставке можно увидеть его в очень необычном виде.

Песню Сергей Бабкин презентовал на своем канале в YouTube.

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Новый трек

В песне, которую выпустил украинский артист, он высмеивает людей, критикующих друг друга за русские слова. Также он обратился к тем, кто оскорбляет других за просмотр российского контента и приобретение дорогостоящих вещей во время полномасштабной войны.

В частности, в песне артист смеется и над теми, кто оскорбляет людей, у которых нет публикаций по поводу войны на страницах в социальных сетях. Все это касается скандалов, где фигурировали разные украинские исполнители, и бытовых конфликтов.

Текст песни "Зрада" Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Свое внимание также стоит обратить и на заставку к этому треку, ведь она выглядит довольно необычно для Сергея. На фото украинский певец стоит в обнаженном виде, а по всему телу можно увидеть слово "Зрада". Также можно увидеть и то, как он словно кричит на заставке.

Реакция людей

Услышав эту песню, люди сразу же стали высказывать свое мнение по поводу нее. Причем, среди комментариев можно увидеть как позитивные, так и негативные.

Сереня, начни с себя! Искореняй сначала предательство в себе!

Оправдание низкого уровня образованности. Это тяжело назвать творчеством, одни манипуляции!

Сергей, молодец! Спасибо за этот трек

Прекрасно! Слова просто супер!

Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Комментарий с канала Сергея Бабкина. Фото: скриншот с YouTube

Скандалы

Известно, что Сергей Бабкин находится за границей и пока не возвращается на родную землю. Поэтому многие люди его постоянно критикуют.

Недавно артист рассказал о том, что он улетел в Майами с благотворительным концертом.

"Майами. Мы уже здесь. Сегодня увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие", — писал недавно Сергей Бабкин.

Публикация Сергея Бабкина из самолета. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, пользователи сети не стали долго разбираться и набросились на него с претензиями. Но Сергей объяснил, что улетел он туда не отдыхать, а работать во благо Украины.

Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами

Да, это очень "особенно", благотворительный концерт в поддержку Украины, с песнями на русском...

Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Сергей Бабкин отчитался, сколько он отправил в поддержку ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что известный украинский певец Сергей Бабкин показал новую патриотическую татуировку.

Также мы сообщали о том, что известный исполнитель Сергей Бабкин выступил прямо посреди Харькова.