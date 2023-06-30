Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Alyosha извинилась за свой эмоциональный пост о выезде за границу arrow

Alyosha извинилась за свой эмоциональный пост о выезде за границу

30 июня 2023 14:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Alyosha извинилась за свой эмоциональный пост о выезде за границу
Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Alyosha недавно сделала эмоциональный пост, в котором обратилась к тем, кто ее осуждает за выезд за границу после начала полномасштабного вторжения. Но артистка уже через несколько дней решила извиниться перед поклонниками, если ее словами могли причинить им боль.

Alyosha написала об этом в Instagram.

Читайте также:

Скоро увидимся дома

После начала полномасштабного вторжения России в Украину певица Alyosha уехала с детьми в США. Звезду критиковали в соцсети за то, что она покинула страну и делает яркие фотосессии. В недавнем посте артистка заверила, что уехала за границу только ради безопасности собственных детей.

"Возвращаясь к посту, который вызвал столько разных эмоций у вас! Приношу свои извинения всем, кого зацепила. Я совсем не хотела никого обидеть и тем более поучать! Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за помощь еще больше окунуться в ситуацию, которая охватила нас всех и понять многое для себя! Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой! Спасибо!", — написала певица Alyosha и заверила, что что скоро увидится с фолловерами в Украине.

Заголовок

Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

Напомним, во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", кроме 15 отбираемых в финал участников, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Ранее стало известно, что группа "Антитела" отыграл благотворительный концерт в Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами чуть не попал в ДТП. Причиной стала порча деталей транспортного средства неизвестными личностями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз