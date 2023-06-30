Alyosha извинилась за свой эмоциональный пост о выезде за границу

Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певица Alyosha недавно сделала эмоциональный пост, в котором обратилась к тем, кто ее осуждает за выезд за границу после начала полномасштабного вторжения. Но артистка уже через несколько дней решила извиниться перед поклонниками, если ее словами могли причинить им боль.

Alyosha написала об этом в Instagram.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину певица Alyosha уехала с детьми в США. Звезду критиковали в соцсети за то, что она покинула страну и делает яркие фотосессии. В недавнем посте артистка заверила, что уехала за границу только ради безопасности собственных детей.

"Возвращаясь к посту, который вызвал столько разных эмоций у вас! Приношу свои извинения всем, кого зацепила. Я совсем не хотела никого обидеть и тем более поучать! Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за помощь еще больше окунуться в ситуацию, которая охватила нас всех и понять многое для себя! Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой! Спасибо!", — написала певица Alyosha и заверила, что что скоро увидится с фолловерами в Украине.

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Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

Напомним, во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", кроме 15 отбираемых в финал участников, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Ранее стало известно, что группа "Антитела" отыграл благотворительный концерт в Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами чуть не попал в ДТП. Причиной стала порча деталей транспортного средства неизвестными личностями.