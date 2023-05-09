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Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023"

9 травня 2023 23:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Alyosha виконала зворушливий номер про Україну на "Євробаченні-2023"
Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі триває перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Окрім 15 учасників, які відбираються до фіналу, на сцену вийшли й запрошені зірки. Серед них і співачка Alyosha.

Новини.LIVE розкаже про виступ відомої українки на багатомільйонну аудиторію конкурсу.

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Подробиці

Представниця України на "Євробаченні-2010" Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson виконала пісню Ordinary Worl культового британського попрок-гурту Duran Duran в новому аранжуванні.

Сцена перетворилась в оселю української пари, яку розлучила повномасштабна війна. Чоловік пішов захищати Батьківщину на фронт.

Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest
Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Своїм виступом артистки у прямому етері розказали історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому" та присвячений вимушеним переселенцям.

Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

За словами креативного директора конкурсу від України Германа Нєнова, виступ розкрив одну з граней сучасної України.

"Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищає Україну у лавах ЗСУ, вона була змушена із дітьми покинути рідну країну. Ми працювали над цим номером ще з листопада місяця, я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів", — розповів перед фіналом Нєнов.

В кінці виступу з Alyosha випромінював прапор України. 

Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Нагадаємо, раніше ми писали, що шеф-кухар Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі.  Також ми розповідали, що перед стартом "Євробачення" гурт TVORCHI презентував потужне соціальне відео.

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