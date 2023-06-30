Alyosha вибачилась за свій емоційний пост про виїзд за кордон

Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha нещодавно зробила емоційний пост, в якому звернулася до тих, хто її засуджує за виїзд за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Та артистка вже за кілька днів вирішила вибачитися перед прихильниками, якщо її словами могли завдати їм болю.

Alyosha написала про це у Instagram.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка Alyosha поїхала з дітьми до США. Зірку критикували у соцмережі за те, що вона залишила країну і робить яскраві фотосесії. У нещодавньому пості артистка запевнила, що поїхала за кордон лише заради безпеки власних дітей.

"Повертаючись до посту, який викликав стільки різних емоцій у вас! Приношу свої вибачення всім, кого зачепила. Я зовсім не хотіла нікого образити і тим більше повчати! Ви всі праві, бо у кожного свій життєвий досвід, який не можна осягнути комусь іншому. Я дуже вдячна вам усім за коментарі і за допомогу ще більше поринути у ситуацію, яка охопила нас всіх, і зрозуміти багато для себе! Ви всі неймовірні і мужні, наші жінки! Ви надихаєте стійкістю і вірою! Дякую", — написала співачка Alyosha і запевнила, що скоро побачиться з фоловерами в Україні.

Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Артистка разом з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує 10-річного Романа, 7-річного Марка та 2-річну Марусю.

Нагадаємо, під час першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", окрім 15 учасників, які відбираються до фіналу, на сцену вийшли й запрошені зірки. Серед них і співачка Alyosha.

Раніше стало відомо, що гурт "Антитіла" відіграв благодійний концерт у Парижі. Повертаючись до України, автобус з музикантами ледь не потрапив у ДТП. Причиною стало псування деталей транспортного засобу невідомими особистостями.