Тіна Кароль у корсеті відтворила легендарний образ Мадонни

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль приміряла чергове спокусливе вбрання. Зірка знялась у сміливій фотосесії, яка нагадала відомий образ співачки Мадонни.

Фото Тіна Кароль запостила у своєму Instagram.

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Співачка Тіна Кароль приміряла образ легенди королеви поп-музики Мадонни. Кароль позувала у стильному корсеті від французького модельєра Жан-Поля Готьє. Майже в такому ж образі у 1990 році на сцені виступала співачка Мадонна.

Фотографувала Тіну українка, яка мешкає у США, Яна Яцюк. У минулому Яна також знімала відомих голлівудських зірок: Кейт Бланшетт, Енн Хетевей, Біллі Айліш та багатьох інших.

Тіна Кароль раніше заспівала у фіналі "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Перед мільйонами глядачів зірка виступила у розкішній червоній сукні від українського дизайнера FROLOV.

Нагадаємо, глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.

Раніше співачка Джамала у супроводі філармонічного оркестру BBC презентувала свій новий альбом QIRIM в центрі англійського Ліверпуля, де проходив конкурс "Євробачення-2023".