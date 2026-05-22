Спасает от акне и пятен: важный компонент в уходе, который мы недооцениваем

Современный бьюти-мир хорошо знаком с азелаиновой кислотой. О ней вспоминают, когда на лице поселяются затяжные прыщи, коварные пятна после них или красная сеточка розацеа.

Новини.LIVE расскажет, почему она важна в уходе за кожей.

Азелаиновая кислота в уходе

Этот компонент обожают дерматологи, потому что вместо одной проблемы он закрывает тревожное комбо:

Укрощает воспаление и не вызывает привыкания. Если обычные антибиотики от акне через месяц-два перестают действовать (потому что бактерии к ним адаптируются), то к азелаиновой кислоте у микробов иммунитета нет. Ею можно пользоваться годами, и эффект не исчезнет.

Стирает пятна. Кислота буквально блокирует фермент, который отвечает за выработку темного пигмента. Если вас раздражают синюшные или коричневые следы, которые остаются после каждого прыща (постакне), или мелазма — это средство постепенно вернет коже однородный цвет.

Спасает при розацеа. Это вообще база для чувствительной кожи, склонной к вечному покраснению. Конечно, уже лопнувшие сосуды останутся, но общий фон лица станет значительно светлее и спокойнее.

Кроме этого, это один из немногих мощных лечебных компонентов, которые официально разрешены беременным и при грудном вскармливании. Когда ретиноиды и салицилку строго запрещают, азелаинка становится настоящим спасением для кожи.

Но запаситесь терпением и настройтесь на такой график:

1-2 недели: вы привыкаете к покалыванию и учитесь не чесать лицо.

вы привыкаете к покалыванию и учитесь не чесать лицо. Около месяца: замечаете, что тон стал немного ровнее, а красный оттенок завял.

замечаете, что тон стал немного ровнее, а красный оттенок завял. 3 месяца: вот теперь смотрите в зеркало. Только сейчас появляется тот самый стойкий результат: высыпаний значительно меньше, а пятна посветлели.

Инструкция по применению: как правильно наносить

В обычных косметических сыворотках концентрация азелаинки обычно составляет до 10%. Это идеальный вариант для старта. Также, чтобы актив работал на пользу, а не разъедал кожу, соблюдайте три простых правила:

Наносить актив можно только на абсолютно сухую кожу. Умыли лицо, промокнули полотенцем и пойдите сделайте себе чаю. Подождите минут 15. Вода действует как суперпроводник: если нанести азелаинку на влажную кожу, жжение будет такое, что захочется смыть все вместе с кожей. Если кожа тонкая и чувствительная, сначала нанесите тонкий слой обычного базового увлажняющего крема. Дайте ему впитаться, затем нанесите азелаиновую кислоту, а сверху закройте еще одним слоем крема. Эффективность от этого не упадет, а вот зуд уменьшится в разы. Подбирайте правильное соседство. Азелаинка обожает все, что успокаивает и восстанавливает: церамиды, центеллу, пантенол или сквалан. А вот миксовать ее в один вечер с другими агрессивными пилингами, большими дозами ретинола или BHA-кислотами точно не стоит — рискуете получить химический ожог.

И да, утром обязательно нужен солнцезащитный крем (SPF). Сама по себе эта кислота не повышает чувствительность к солнцу и её можно спокойно мазать летом. Но если вы пытаетесь вывести пигментные пятна и при этом игнорируете SPF, вы просто топчетесь на месте.

