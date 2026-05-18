Как наносить духи летом, чтобы пахнуть весь день: простой лайфхак

Если кажется, что аромат исчезает уже через час после нанесения, проблема не всегда в самих духах. Часто все решает то, куда именно вы их наносите, как подготовлена кожа и даже то, что на вас за одежда.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Куда лучше наносить духи для их стойкости

Самое простое правило, которое действительно работает: наносить аромат на теплые участки тела. Именно там духи лучше раскрываются и дольше остаются ощутимыми.

Чаще всего советуют такие зоны:

за ушами;

на шею;

внутреннюю сторону запястий;

сгибы локтей;

ключицы.

Есть нюанс, о котором многие забывают: после нанесения не нужно тереть запястья друг о друга. Привычка кажется невинной, но из-за трения аромат начинает звучать слабее уже через короткое время.

В жару кожа нагревается сильнее, поэтому духи испаряются активнее. Из-за этого даже стойкие композиции могут исчезать быстрее, чем зимой.

Именно поэтому летом многие наносят аромат не только на кожу, но и на волосы или одежду. Ткань дольше удерживает запах, потому что не нагревается так сильно, как тело. Особенно хорошо аромат задерживается на шарфах, воротниках, пиджаках или платьях из более плотной ткани.

Но здесь важно быть внимательными. Некоторые духи оставляют пятна — особенно темные или те, где много натуральных масел. Поэтому сперва лучше проверить аромат на незаметной части одежды.

С волосами тоже не все так просто. Во многих духах есть спирт, который может пересушивать пряди. Поэтому сейчас все чаще выбирают специальные парфюмированные спреи для волос. Они легче, мягче и не так вредят длине.

Духи держатся дольше на увлажненной коже — это правило давно подтверждают и парфюмеры, и дерматологи.

Если наносить аромат сразу после крема или лосьона без сильного запаха, он обычно звучит дольше. Особенно это заметно зимой или после загара, когда кожа становится суше. Поэтому иногда дело не в том, что духи нестойкие. Просто кожа нуждается в увлажнении.

Какие ароматы держатся дольше всего

Даже способ нанесения не изменит того, что одни ноты сами по себе более стойкие, чем другие.

Обычно дольше звучат:

древесные;

амбровые;

бальзамические;

смолистые;

гурманские ароматы.

А вот легкие цитрусовые или очень свежие композиции часто исчезают быстрее — это нормально для таких нот.

