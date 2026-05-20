Какие женские духи не нравятся мужчинам: не лучший вариант для свидания

Девушка наносит духи на тело.

Восприятие ароматов — вещь максимально субъективная. То, что одна девушка считает своим парфюмерным "я" и покупает третий флакон подряд, у мужчины рядом может вызвать вполне однозначное желание распахнуть окно. И дело тут не в плохом вкусе, а в особенностях нашего восприятия.

Новини.LIVE со ссылкой на издание 29secrets как раз исследовало эту тему и собрало интересные наблюдения о том, какие женские духи чаще всего оставляют мужчин равнодушными или даже откровенно отталкивают.

Казалось бы, легкие цветочные или сладкие фруктовые мотивы должны ассоциироваться с женственностью. Но на практике все немного иначе. Когда эти ноты становятся слишком концентрированными или смешиваются в один плотный коктейль, для мужского обоняния это превращается в тяжелую химическую атаку.

Популярные духи вроде Gucci Rush или White Jasmine от Jo Malone, которые женщины любят за яркость, мужчины нередко описывают как "душные" или слишком резкие. То же самое касается и классики вроде Lauren от Ralph Lauren — интенсивная сладость иногда просто сбивает с ног вместо того, чтобы заинтересовывать.

Что на самом деле привлекает мужчин в женских ароматах

Если отбросить слишком агрессивные композиции, то эксперты (в частности, с парфюмерного ресурса PROSODY LONDON) выделяют несколько беспроигрышных направлений, которые мужчины на подсознательном уровне воспринимают положительно:

Запахи, ассоциирующиеся с теплом и чем-то вкусным, работают безотказно. Ваниль, карамельные оттенки, нотки утреннего кофе или воздушного маршмеллоу создают ощущение спокойствия и комфорта.

Мускусные духи мужчины тоже воспринимают как очень естественные и привлекательные. Это звучит интимно, а не как демонстрация парфюмерного магазина.

Роза, жасмин или ирис все еще остаются в топе. Главное, чтобы они были обыграны современно.

Легкие цитрусовые аккорды или едва заметные фруктовые полутона, которые оставляют после себя тонкий, едва уловимый шлейф, а не плотное облако.

Но все эти списки и исследования — точно не повод выбрасывать любимый флакон, если он не подошел под чьи-то стандарты. Парфюм работает только тогда, когда вы сами получаете кайф от собственного шлейфа. Если аромат придает вам уверенности, расправляет плечи и поднимает настроение — он уже идеален, и окружающие это точно почувствуют.

