Беспроигрышный выбор: культовые летние духи от Dior

Дата публикации 21 мая 2026 19:25
Летние духи от Dior: культовые ароматы, не выходящие из моды
Духи. Фото: magnific

Новое время года — идеальный повод обновить свой парфюмерный гардероб. Французский дом Dior в этом плане никогда не подводит. Это всегда история об изяществе, стиле и том же шлейфе, который заставляет людей вращаться вам вслед.

Новини.LIVE со ссылкой на Woman and Home расскажет о пяти знаковых ароматах от Dior, среди которых точно есть ваш будущий любимец.

Miss Dior

Если вы ищете что-нибудь универсальное, начните с Miss Dior. Это удивительное сочетание изящных цветов и теплого дерева. Внутри флакона скрывается целый ворох свежих ландышей и нежный ирис, которые со временем красиво усаживаются на коже благодаря мягкому сливочному мускусу. Духи звучат очень элегантно и дорого, поэтому будут подходить и для деловой встречи, и для романтического ужина.

Dior J'adore

Для обожающих солнечные, сочные и фруктово-цветочные композиции. J'adore — это уже настоящая легенда. Его популярность обусловлена роскошным сочетанием экзотического иланг-иланга, классической дамасской розы и легких, сладких ноток спелого абрикоса. Аромат ассоциируется с теплом, женственностью и уверенностью в себе.

Dior Addict

Ищете глоток свежести и заряд бодрости на каждый день? Тогда обратите внимание на Addict. Он мгновенно создает легкое весеннее настроение, даже если за окном пасмурно. Все благодаря взрывному и немного терпкому миксу бергамота и грейпфрута. Эту цитрусовую прохладу хорошо уравновешивают деликатные цветочные переливы и благородная древесная база. Прекрасный вариант для легких на подъем девушек.

Dior Ambre Nuit

Создатель аромата, известный нос Франсуа Демаши, описывает его как встречу двух абсолютных противоположностей. Это глубокая, чувственная амброво-цветочная история, раскрывающаяся на каждом совершенно по-разному. Если вы любите сложные, нетривиальные запахи "не как у всех", Ambre Nuit однозначно стоит вашего внимания.

Dior Hypnotic Poison

Для вечерних выходов, прохладной погоды или особого настроения нет ничего лучше, чем эта парфюмированная вода. Она появилась в 2014 году и сразу покорила тех, кому классическая туалетная вода Hypnotic Poison казалась слишком легкой. Это магнетический и глубокий аромат, просто не умеющий оставаться незамеченным.

Раньше мы писали о том, как лучше наносить духи, чтобы они даже летом дольше радовали приятным ароматом. Важно правильно выбирать участки для нанесения.

Также мы сообщали, какой ретро-маникюр будет выглядеть элегантно в 2026 году. Тоже подойдет на лето.

Dior аромат женские духи
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
