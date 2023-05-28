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Билли Айлиш дала отпор хейтерам, которым не нравится ее новый стиль одежды

28 мая 2023 18:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Билли Айлиш дала отпор хейтерам, которым не нравится ее новый стиль одежды
Американская певица Билли Айлиш. Фото: Instagram/billieeilish
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Внешний вид 21-летней американской певицы Билли Айлиш едва ли не ежедневно обсуждают в мировых таблоидах. Куда чаще это делают пользователи соцсетей. Именно к ним обратилась многократная лауреат премии "Грэмми".

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Билли Айлиш написала, что первые пять лет своей карьеры она постоянно выслушивала негативные комментарии в адрес своего "мальчишеского" имиджа. Тогда хейтеры пытались убедить певицу в том, что она будет выглядеть привлекательнее, если будет одеваться более женственно.

Однако теперь, когда Билли действительно изменила стиль и променяла широкие брюки на платья, подписчики возмущаются, что она "продалась". Молчать звезда не стала.

"Вы знали, что женщины многогранны? Шокирует, правда? Верьте или нет, но женщин может интересовать многие вещи. Кроме того, женственность не равна слабости. Безумно? Кто знал? Так же как и то, что они могут выражать себя по-разному в определенные периоды времени. Люди, вы настоящие идиоты. Я могу быть любой", — ответила хейтерам певица.

Эволюция стиля певицы Билли Айлиш. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что пользователи соцсетей раскритиковали Каннский международный фестиваль за Instagram-десант. Также мы рассказывали, что иранская модель посетила французский Лазурный берег в "платье-виселице".

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