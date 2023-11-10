Больше не брюнетка: Меган Фокс кардинально сменила имидж

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс поразила новым образом. Звезда сменила имидж: коротко подстриглась и сменила цвет волос.

Фото с прической в стиле боб Меган опубликовала в Instagram.

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Меган Фокс изменила внешность

37-летняя Меган еще недавно на Хэллоуин демонстрировала длинные темные локоны, а теперь раздает интервью по случаю выхода своей книги с красным боб-каре. Меган экспериментировала с разными образами с середины 2000-х. Актриса рассказывала, что больше всего жалеет о: чрезмерном выщипывании бровей и солнечных ваннах.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Это не был спрей-загар, — сказала она Allure о своем загаре в юные годы, — когда я загорала, это был настоящий загар, и это страшно, потому что я от природы имею светлую кожу".

Меган открыто рассказала о своей неуверенности и борьбе с дисморфией тела. Звезда отрицала какое-либо вмешательство пластических хирургов в ее внешность.

Напомним, актриса Меган Фокс порадовала поклонников откровенной фотосессией на океанском побережье. Звезда в легком платье позировала в волнах.

Ранее Меган Фокс окончательно отпустила прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего супруга.