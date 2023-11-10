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Більше не брюнетка: Меган Фокс кардинально змінила імідж

10 листопада 2023 11:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Більше не брюнетка: Меган Фокс кардинально змінила імідж
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс вразила новим образом. Зірка змінила імідж: коротко підстриглася та змінила колір волосся.

Фото із зачіскою у стилі боб Меган опублікувала в Instagram.

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Меган Фокс змінила зовнішність

37-річна Меган ще недавно на Гелловін хизувалася довгими темними пасмами, а тепер роздає інтерв'ю з нагоди виходу своєї книги з червоним боб-каре. Меган експериментувала з різними образами від середини 2000-х. Акторка розповідала, що найбільше шкодує про: надмірне вищипування брів і сонячні ванни.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

"Це не була спрей-засмага, — сказала вона Allure про свою засмагу в юні роки, — коли я засмагала, це була справжня засмага, і це страшно, тому що я від природи маю світлу шкіру".

Меган відкрито розповіла про свою невпевненість і боротьбу з дисморфією тіла. Зірка заперечувала будь-яке втручання пластичних хірургів у її зовнішність.

Нагадаємо, акторка Меган Фокс порадувала прихильників відвертою фотосесією на океанському узбережжі. Зірка у легкій сукні позувала в хвилях.

Раніше Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татуювання з ім'ям колишнього чоловіка.

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