Колишній чоловік Меган Фокс знову одружується

Актор Брайян Остін Грін з коханою. Фото: instagram.com/brianaustingreen/

Актор Браян Остін Грін заручився зі своєю коханою, танцівницею Шарною Берджесс. Обраниця торік народила від нього сина Зейна.

Про це пише Daily Mail.

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Романтична пропозиція зірки

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" зробив пропозицію руки та серця під час "вечірки-сюрпризу", яку Шарна влаштувала з нагоди його 50-річчя. Актор хотів по-справжньому здивувати кохану. Актор попросив своїх дітей від Меган Фокс — 10-річного Ноа, 9-річного Бодхі та 7-річного Джорні — допомогти йому.

Діти вийшли разом з ним. Ноа тримав на руках Зейна, а Джорні — маленьку червону коробочку Cartier. Вони стали поряд з Браяном, який з обручкою запропонував коханій вийти за нього. Наречена актора радо прийняла його пропозицію.

У Брайана Остіна Гріна ще є дорослий син Кассіус від попередніх стосунків із актрисою Ванессою Марсіл. З дітьми від Меган Фокс Браян бачиться регулярно, а з самою Меган намагається підтримувати добрі стосунки.

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