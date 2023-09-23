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Колишній чоловік Меган Фокс знову одружується

23 вересня 2023 17:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишній чоловік Меган Фокс знову одружується
Актор Брайян Остін Грін з коханою. Фото: instagram.com/brianaustingreen/
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Актор Браян Остін Грін заручився зі своєю коханою, танцівницею Шарною Берджесс. Обраниця торік народила від нього сина Зейна.

Про це пише Daily Mail.

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Романтична пропозиція зірки

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" зробив пропозицію руки та серця під час "вечірки-сюрпризу", яку Шарна влаштувала з нагоди його 50-річчя. Актор хотів по-справжньому здивувати кохану. Актор попросив своїх дітей від Меган Фокс — 10-річного Ноа, 9-річного Бодхі та 7-річного Джорні — допомогти йому.

 

Діти вийшли разом з ним. Ноа тримав на руках Зейна, а Джорні — маленьку червону коробочку Cartier. Вони стали поряд з Браяном, який з обручкою запропонував коханій вийти за нього. Наречена актора радо прийняла його пропозицію.

У Брайана Остіна Гріна ще є дорослий син Кассіус від попередніх стосунків із актрисою Ванессою Марсіл. З дітьми від Меган Фокс Браян бачиться регулярно, а з самою Меган намагається підтримувати добрі стосунки.

Раніше у мережі з'явились фото з весілля мами Майлі Сайрус на березі океану.

Нагадаємо, Джамала з чоловіком відвідала велике кримськотатарське весілля. 

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