Колишній чоловік Меган Фокс знову одружується
Актор Браян Остін Грін заручився зі своєю коханою, танцівницею Шарною Берджесс. Обраниця торік народила від нього сина Зейна.
Про це пише Daily Mail.
Романтична пропозиція зірки
Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" зробив пропозицію руки та серця під час "вечірки-сюрпризу", яку Шарна влаштувала з нагоди його 50-річчя. Актор хотів по-справжньому здивувати кохану. Актор попросив своїх дітей від Меган Фокс — 10-річного Ноа, 9-річного Бодхі та 7-річного Джорні — допомогти йому.
Діти вийшли разом з ним. Ноа тримав на руках Зейна, а Джорні — маленьку червону коробочку Cartier. Вони стали поряд з Браяном, який з обручкою запропонував коханій вийти за нього. Наречена актора радо прийняла його пропозицію.
У Брайана Остіна Гріна ще є дорослий син Кассіус від попередніх стосунків із актрисою Ванессою Марсіл. З дітьми від Меган Фокс Браян бачиться регулярно, а з самою Меган намагається підтримувати добрі стосунки.
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