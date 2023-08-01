Найкраща русалонька: спокуслива Меган Фокс знялась в океанських хвилях

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс порадувала прихильників відвертою фотосесією на океанському узбережжі. Зірка у легкій сукні позувала в хвилях.

Фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

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Меган Фокс у білосніжній сукні продемонстровала розкішні форми на березі океану.

"Даю уроки серфінгу", — підписала світлини акторка.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Прихильники були у захваті від побаченого і засипали зірку компліментами. Хтось порівняв Меган з русалонькою, а декому вона нагадала свій образ у часи зйомок у "Трансформерах".

Меган свого часу коментувала свій статус секс-символа. За її словами, її манера вільно виражатися та показувати свою особистість дуже провокативна для інших. Але в цьому її місія. Зірка також зауважила, що їй сумно, що її розум та почуття гумору недооцінюють. А ще Фокс розповіла, що 10 років не пила алкоголь.

"Я завжди твереза, навіть не п'ю вино. Не курю, не вживаю каву. Я дуже строга щодо дієти. Я не кажу, що інші теж мають наслідувати цей приклад. Але для мене це працює. Алкоголь змінює свідомість, а для мене важливо мати зв'язок зі своєю свідомістю, з Богом. Я також намагають не проводити багато часу на телефоні, хочу бути в гармонії зі світом", — ділиться акторка.

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татуювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly, показав свою дочку-татуювальницю.