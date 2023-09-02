Брітні Спірс вразила новим татуювання після новини про розлучення

Бритни Спирс поразила новой татуировкой после новости о разводе
Бритни Спирс показала новую татуировку со змеей, которую она недавно сделала на спине. Певица даже показала фрагменты процесса.
Видео артистка опубликовала в Instagram.
Яркая татуировка
41-летняя певица, которая находится в процессе развода с 29-летним актером, сделала еще одну татуировку. Бритни Спирс показала, как тату-мастер наносит красные чернила на ее спину.
"Моя новая татуировка со змеей, люди! Я так взволнована!', — воскликнула она.
Впоследствии артистка продемонстрировала полную работу, а именно красную змею посреди спины.
Новость о татуировке появилась после того, как Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram после того, как в начале этого месяца подал на развод после всего 14 месяцев брака. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений.
Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".
Ранее стало известно, что Бритни Спирс считает, что бывший супруг "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.
Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.