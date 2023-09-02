Брітні Спірс вразила новим татуювання після новини про розлучення

Певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Бритни Спирс показала новую татуировку со змеей, которую она недавно сделала на спине. Певица даже показала фрагменты процесса.

Видео артистка опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Яркая татуировка

41-летняя певица, которая находится в процессе развода с 29-летним актером, сделала еще одну татуировку. Бритни Спирс показала, как тату-мастер наносит красные чернила на ее спину.

"Моя новая татуировка со змеей, люди! Я так взволнована!', — воскликнула она.

Впоследствии артистка продемонстрировала полную работу, а именно красную змею посреди спины.

Новость о татуировке появилась после того, как Сэм Асгари перестал следить за Бритни Спирс в Instagram после того, как в начале этого месяца подал на развод после всего 14 месяцев брака. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений.

Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

Ранее стало известно, что Бритни Спирс считает, что бывший супруг "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.