Брітні Спірс вразила новим татуювання після новини про розлучення

Співачка Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Брітні Спірс показала нове татуюванн зі змією, яке вона нещодавно зробила на спині. Співачка навіть показала фрагменти процесу.

Відео артистка опублікувала в Instagram.

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Яскраве татуювання

41-річна співачка, яка знаходиться в процесі розлучення з 29-річним актором, зробила ще одне татуювання. Брітні Спірс показала, як тату-майстер наносить червоні чорнила на її спину.

"Моє нове тату зі змією, люди! Я так схвильована!', — вигукнула вона.

Згодом артистка продемонструвала повну роботу, а саме червону змію посередині спини.

Новина про татуювання зявилася післятого як її чоловік Сем Асгарі перестав стежити за Брітні Спірс в Instagram після того, як на початку цього місяця подав на розлучення після лише 14 місяців шлюбу. Відтоді, як з’явилася новина про їхній розрив, у ЗМІ з’явилася низка неприємних звинувачень.

Сем вирішив розлучитися після того, як поведінка Брітні стала дедалі нестабільнішою, а джерело сказало, що вона "кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.