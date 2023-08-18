Атакувала уві сні: Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс

Сем Агарі та Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співача Брітні Спірс кілька разів билася зі своїм чоловіком Семом Асгарі. Одного разу залишила сінець йому під оком, коли він спав.

Про це пише TMZ.

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Синці та захоплення ножами

29-річний Сем Асгарі сказав друзям, що 41-річна поп-принцеса нападала на нього протягом семи років спільного життя. Джерела повідомили виданню, що були численні бійки, у які доводилося втручатися охороні.

Як повідомляється, Асгарі був шокований після того, як його тодішня дружина почала бити його, коли він спав у їхньому ліжку. Його сфотографували з синцями на руках і обличчі на початку цього року, а джерела стверджують, що дати збігаються з передбачуваним нападом.

Джерела стверджують, що Асгарі був стурбований захопленням Брітні ножами, які були розкидані в будинку співачки.

"Вона мала параною, що хтось збирається її дістати, і їй потрібні були ножі як захист", — говорить джерело з оточення зірки.

Інсайдер розповів, як Асгарі думав, що зможе "врятувати її", але після 13 місяців шлюбу усвідомив, що шансів "врятувати Брітні" взагалі не буде. Асгарі посилався на "непримиренні розбіжності", коли він подав на розлучення зі співачкою. Джерела стверджують, що він відчував, що не може залишити Спірс саму.

Згідно з судовими документами, Асгарі просить Спірс про аліменти та оплату його адвокатів. Брітні найняла знаменитого адвоката з розлучень Лауру Вассер, яка вела справи таких клієнтів, як Кім Кардаш’ян, Кевін Костнер і Джонні Депп.

Але стверджується, що Асгарі погрожує оприлюднити "надзвичайно незручну" інформацію про свою дружину, якщо вона відмовиться переглянути умови — джерело, близьке до Спірс, назвало DailyMail.com це "абсурдом".

Раніше вона працювала з Вассер в 2008 році, коли судилася зі своїм колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном за опіку над їхніми двома синами.

Колишні, які розлучилися в 2006 році після двох років шлюбу, виховують 16-річного Джейдена Джеймса та 17-річного Шона Престона.

Суддя зобов’язав Спірс виплачувати аліменти кожну на дитину у розмірі 20 000 доларів США на місяць.

Повідомляється, що щомісячні платежі зросли до 60 000 доларів у 2018 році, і Кевін отримав повну опіку над хлопчиками. Повідомляється, що він перевіз сім'ю на Гаваї минулого місяця, не попрощавшись з Брітні.

Сем Асгарі подав на розлучення зі Спірс після того, як дізнався, що вона йому зраджувала. Пара одружилася в червні 2022 року, але була разом з 2016 року.

Раніше чоловік Брітні Спірс зробив першу офіційну заяву щодо розлучення.