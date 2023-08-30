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Брітні Спірс підозрює колишнього чоловіка у секретній змові зі своїм батьком

30 серпня 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс підозрює колишнього чоловіка у секретній змові зі своїм батьком
Співачка Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік Сем Асгарі "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Про це пише Daily Mail.

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Підозри Брітні Спірс

29-річний Сем подав на розлучення з 41-річною Брітні після 13 місяців шлюбу, однак джерело, близьке до поп-зірки, тепер стверджує, що у неї почалися серйозні сумніви щодо стосунків задовго до того, як вони офіційно розлучилися.

За словами інсайдера сім'ї Спірс, Брітні підозрювала, що актор, з яким вона почала зустрічатися за п'ять років до того, як закінчилося тривале опікунство над нею її батька, співпрацював із 71-річним Джеймі, щоб надати йому особисті подробиці про її життя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Брітні має підстави вважати, що Сем таємно працював з її батьком Джеймі з самого початку їхніх стосунків. Сем надав Джеймі інформацію, яка допомогла б утримати її під замком. В обмін Сем отримав доступ до неї та її грошей. Тепер Брітні відчуває, що Сем увесь час її обманював", — повідомило джерелo.

Менш ніж через два місяці після знайомства Сема та Брітні на зйомках її відео "Slumber Partyя" 28 грудня 2016 року вони стали зустрічатися. У той час життям Брітні керував її батько, який повністю контролював її фінанси, кар’єру , і повсякденну діяльність.

Хоча коло поп-зірки обмежувалося її танцюристами та іншими, хто був залучений до її кар’єри, Сема прийняли в сім’ю Спірс. Він приєднувався до них під час відпусток і сімейних прогулянок.

З того часу, як Сем познайомився з Брітні, його акторська кар'єра пішла вгору; до того, як їхній роман став публічним, він мав лише одну акторську роль — камео у відео Fifth Harmony.

Проте з того часу він знявся в дюжині фільмів і телевізійних шоу - його остання роль у одному фільмі з Ніколь Кідман.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс. 

Раніше ми писали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.

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