Брітні Спірс підозрює колишнього чоловіка у секретній змові зі своїм батьком

Співачка Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік Сем Асгарі "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Підозри Брітні Спірс

29-річний Сем подав на розлучення з 41-річною Брітні після 13 місяців шлюбу, однак джерело, близьке до поп-зірки, тепер стверджує, що у неї почалися серйозні сумніви щодо стосунків задовго до того, як вони офіційно розлучилися.

За словами інсайдера сім'ї Спірс, Брітні підозрювала, що актор, з яким вона почала зустрічатися за п'ять років до того, як закінчилося тривале опікунство над нею її батька, співпрацював із 71-річним Джеймі, щоб надати йому особисті подробиці про її життя.

"Брітні має підстави вважати, що Сем таємно працював з її батьком Джеймі з самого початку їхніх стосунків. Сем надав Джеймі інформацію, яка допомогла б утримати її під замком. В обмін Сем отримав доступ до неї та її грошей. Тепер Брітні відчуває, що Сем увесь час її обманював", — повідомило джерелo.

Менш ніж через два місяці після знайомства Сема та Брітні на зйомках її відео "Slumber Partyя" 28 грудня 2016 року вони стали зустрічатися. У той час життям Брітні керував її батько, який повністю контролював її фінанси, кар’єру , і повсякденну діяльність.

Хоча коло поп-зірки обмежувалося її танцюристами та іншими, хто був залучений до її кар’єри, Сема прийняли в сім’ю Спірс. Він приєднувався до них під час відпусток і сімейних прогулянок.

З того часу, як Сем познайомився з Брітні, його акторська кар'єра пішла вгору; до того, як їхній роман став публічним, він мав лише одну акторську роль — камео у відео Fifth Harmony.

Проте з того часу він знявся в дюжині фільмів і телевізійних шоу - його остання роль у одному фільмі з Ніколь Кідман.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Раніше ми писали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.