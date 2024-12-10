Телеведущий Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Сегодня, 10 декабря, жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина родила первенца. У супругов родился сын Тимофей.

Об этом ведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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Владимир и Екатерина поделились трогательными кадрами из роддома. Супруги нежно держат за ножку младенца в белом комбинезоне с мишкой.

Ведущий с женой пока скрывает лицо сына.

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", — лаконично подписали кадры новоиспеченные родители.

Малыш Владимира Остапчука. Фото: instagram/vova_ostapchuk

У Владимира Остапчука родился сын. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Екатерина Остапчук впервые стала мамой. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Для Владимира брак с Екатериной — третий. От первого брака с переводчицей Еленой Войченко у него есть 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.

Ранее Екатерина Остапчук вспомнила, как телеведущий призвал ее замуж. Также беременная жена шоумена рассказала, какие у нее требования к няне будущего ребенка.