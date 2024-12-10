У Владимира Остапчука родился сын

Жена Остапчука родила первенца
Сегодня, 10 декабря, жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина родила первенца. У супругов родился сын Тимофей.
Об этом ведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Остапчук в третий раз стал отцом
Владимир и Екатерина поделились трогательными кадрами из роддома. Супруги нежно держат за ножку младенца в белом комбинезоне с мишкой.
Ведущий с женой пока скрывает лицо сына.
"10.12.2024. Остапчук Тимофей", — лаконично подписали кадры новоиспеченные родители.
Для Владимира брак с Екатериной — третий. От первого брака с переводчицей Еленой Войченко у него есть 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.
Ранее Екатерина Остапчук вспомнила, как телеведущий призвал ее замуж. Также беременная жена шоумена рассказала, какие у нее требования к няне будущего ребенка.
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