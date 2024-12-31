Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились после долгого развода

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в фильме "У моря". Фото: Rolling Stone

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе после восьмилетней судебной волокиты. Адвокат Джоли поделился подробностями.

Об этом пишет BBC.

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Адвокат Джоли Джеймс Саймон заявил, что его клиентка сосредоточилась на "поиске мира и исцеления для своей семьи" с момента начала подачи заявления о разводе в суд.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с Питтом. Она и дети оставили все общее имущество. С тех пор Анджелина сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи. Это лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, она истощена, но чувствует облегчение", — сообщил защитник Джоли.

В сентябре 2016 года, после второй годовщины свадьбы, Джоли подала на развод.

В апреле 2019 года судья признал юридически их разрыв. Следующие несколько лет они провели в переговорах об опеке над детьми и распределении финансов.

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/onlybrangelina/

В мае 2021 года судья присудил Питту общую опеку, но через два месяца решение было отменено после того, как оказалось, что судья имел конфликт интересов.

В октябре того же года Джоли продала свою 50-процентную долю в Miraval Wines компании Tenute del Mondo, винном подразделении Stoli Group, что побудило Питта подать на нее в суд в феврале следующего года.

Он обвинил ее в том, что она нарушила их соглашение, не получив его разрешения на продажу своей доли, и утверждал, что она нанесла ущерб репутации бизнеса. Джоли подала встречный иск в сентябре 2022 года.

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. Также актриса призналась, кем бы работала, если бы потерпела неудачу в актерстве.