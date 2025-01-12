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Экс-участник DZIDZIO вернулся после реанимации домой

12 января 2025 14:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Лесика выписали из больницы - детали
Музыкант Олег Турко (Лесик). Фото: facebook.com/lesyksam
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, вернулся домой после тяжелой реанимации. Артист продолжает лечение.

Об этом сообщила подруга исполнителя – журналистка Мария Панчишин.

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Подруга артиста сообщила, что он постепенно привыкает к привычной рутине и понемногу возвращается к жизни. Музыкант продолжит лечение дома.

Жизнь артиста спасли врачи одного из медицинских центров в селе Модрычи во Львовской области.

"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика Турка. Лесик начинает понемногу вливаться в жизнь. Например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за него. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку", — поблагодарила Панчишин.

Лесика выписали из больницы
Музыкант Олег Турко (Лесик) с подругами после реабилитации. Фото: facebook.com/miyuxa/

Напомним, в мае 2024 года Лесик перенес сложную операцию на сердце.

Ранее мы писали, что Женя Галич, который служит в армии, попал в госпиталь.

Также стало известно, что Дэвид Бекхэм тяжело переживает потерю близкой подруги.

Дзидзьо лечение украинские звезды Клиническая смерть врачи

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14:28 ВСУ успешно поразили еще один командный пункт России на Донетчине

14:25 Коваленко спрогнозировал распад России в следующие 50 лет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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