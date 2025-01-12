Лесика выписали из больницы - детали

Экс-участник DZIDZIO вернулся после реанимации домой
Бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, вернулся домой после тяжелой реанимации. Артист продолжает лечение.
Об этом сообщила подруга исполнителя – журналистка Мария Панчишин.
Олег Турко восстанавливается после реанимации
Подруга артиста сообщила, что он постепенно привыкает к привычной рутине и понемногу возвращается к жизни. Музыкант продолжит лечение дома.
Жизнь артиста спасли врачи одного из медицинских центров в селе Модрычи во Львовской области.
"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика Турка. Лесик начинает понемногу вливаться в жизнь. Например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за него. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку", — поблагодарила Панчишин.
Напомним, в мае 2024 года Лесик перенес сложную операцию на сердце.
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