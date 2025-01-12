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Фаны нашли во втором сезоне "Игры в кальмара" киноляп — фото

12 января 2025 13:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
"Игра в кальмара 2" - фанаты заметили киноляп в одной из серий
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Во время просмотра второго сезона популярного сериала "Игра в кальмара" фанаты заметили кое-что странное. Они разглядели то, что не должно было попасть в кадр.

Об этом пишет The Mirror US.

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Зрители Netflix заметили грубую ошибку во время одного из напряженных эпизодов второго сезона. В определенной сцене зрители увидели, как оператор украдкой прячется на заднем плане, и не удержались, чтобы не поделиться этим в социальных сетях.

В 7 серии второго сезона, во время ужасного побоища игроков с охранниками, некоторые зрители кое-что заметили. Член съемочной группы "Игры в кальмары" был замечен на заднем плане во время кадра, на котором видно, как охранник подкрадывается к игрокам сзади.

Во втором сезоне "Игры в кальмара" есть киноляп
Киноляп в "Игре в кальмара". Фото: Netflix

Поклонники "Игры в кальмаров" раскритиковали такую ошибку сценаристов. Многие удивлялись, что даже не заметили этого оператора во время просмотра.

"Кого-то увольняют из команды "Игры в кальмаров"".

"Пришлось идти смотреть самому, какая ошибка".

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".

кино сериал соцсети Игра в кальмара зарубежные звезды ошибки

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14:25 Коваленко спрогнозировал распад России в следующие 50 лет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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