Гра "Червоне світло, зелене світло" — як зіграти

Кадри з "Гри в кальмара 2". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Після виходу другого сезону популярного серіалу від Netflix "Гра в кальмара" Google представили інтерактивну версію гри за його мотивами. Кожен користувач може у своєму браузері зіграти в гру "Червоне світло, зелене світло".

Про це пише The Telegraph.

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Гра "Червоне світло, зелене світло"

Щоб зіграти в гру, шанувальникам потрібно здійснити пошук за ключовими словами Squid Game в Google на своєму мобільному телефоні або на ПК.

Внизу екрану з'явиться запрошення з логотипом Squid Game. Якщо ви натиснете на іконку, ви потрапите в гру, де гігантська лялька-робот Янг Хі наспівує пісню з грою.

На стартовій лінії з'являються шість персонажів у зелених спортивних костюмах. Під ними розташована синя кругла кнопка "Старт" і червоний хрест.

Гра "Червоне світло, зелене світло". Фото: Google

Натискання на синю кнопку змусить персонажів бігти до ляльки, поки вона співає моторошну пісню. Як тільки вона закінчує пісню і збирається розвернутися, гравці повинні швидко натиснути червону кнопку, щоб застигнути на місці. Якщо ви не встигнете вчасно зупинитися, то програєте в грі.

У першому епізоді "Гри в кальмари" гра "Червоне світло, зелене світло" налякала шанувальників. Дитяча гра у серіалі перетворилася на справжній кошмар, адже персонажі, які не встигали вчасно зупинятися, безжально вбивали.

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