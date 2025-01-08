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Фаны опровергли популярную теорию о фронтмене "Игры в кальмара"

8 января 2025 12:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
"Игры в кальмара 2" - теория относительно игроков 001
Кадры из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Недавно в сети начала распространяться теория из сериала "Игра в кальмара" о том, игрок 001 Иль Нам из первого сезона является отцом игрока 001 из второго сезона и фронтменом Хван Ин Хо. В одной из серий Ин Хо заявляет о том, что у него непереносимость лактозы, а в первом сезоне Иль Нам рассказывал, что его сын не может пить обычное молоко. Однако эту теорию опровергли пользователи соцсетей.

Об этом пишет The Mirror US.

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Напомним, южнокорейская драма рассказывает о серии смертельных игр, на которые идут ради шанса получить огромный джекпот.

Последний сезон подкинул поклонникам несколько кардинальных поворотов, среди которых тот факт, что фронтмен предыдущего турнира, Хван Ин Хо (Ли Бён Хун), тайно участвует в соревнованиях и, похоже, саботирует их изнутри.

Это откровение перекликается с аналогичным поворотом в первом сезоне, когда выяснилось, что игрок 001, О Иль Нам (О Йонг Су), был создателем игр и решил принять в них участие перед смертью от опухоли мозга. С тех пор фанаты были убеждены, что фронтмен игр Ин Хо и Иль Нам являются родственниками.

 

Во время перерыва после очередного тяжелого испытания группам дают обед, в который входит пакет молока.

Ин Хо предлагает его беременной напарнице Ким Чжун Хи и добавляет, что все равно не будет его пить. Зрители теперь убеждены, что этот акт доброты связан со случайным комментарием, сделанным Иль-намом в первом сезоне. Тогда Иль-нам сказал, что его сын не пьет обычное молоко.

Но пользователи соцсетей утверждают, что эта деталь не имеет никакого значения, ведь многие жители Южной Кореи не пьют молоко из-за непереносимости лактозы.

"Это может предвещать связь или же просто то, что более 75% корейцев на самом деле имеют непереносимость лактозы", — написал один из пользователей Reddit.

До конца этого года выйдет продолжение "Игры в кальмары 2", так что поклонники наконец-то узнают, окажется ли фронтмен все же сыном создателя игр.

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".

сериал Netflix Игра в кальмара теория соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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