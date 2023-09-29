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Группа, которую слушает вся Украина, и певица-виртуоз: советники тренеров на "Голосі країни-13"

29 сентября 2023 18:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Группа, которую слушает вся Украина и виртуозная певица: звездные советники тренеров на "Голосі країни-13"
Звездные тренеры проекта "Голос країни-13". Фото: менеджмент проекта.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится показ пятого эпизода европейского сезона "Голоса країни-13". Поклонников проекта ожидает новый этап — "вокальные батлы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Новые правила и звездные советники

В новом эпизоде "Голосу країни" телезрители увидят выступления команд Клименко и Саниной. Поддержат наставников в нелегком выборе участников звездные советники.

 

Певец КилимМен . Фото: менеджмент проекта.

 

Певец Саша Таб. Фото: менеджмент проекта.

Советником Ивана Клименко станет группа Kalush Orchestra. Помогать тренеру будет сопилкарь и солист группы Тимофей Музычук, КилимМен и Саша Таб, несколько сезонов назад и сам участвовавший в "Голосі країни".

"Моим советником будет группа, которую слушает вся Украина. Они гастролировали более чем в 20 странах мира и победили на Евровидении и это конечно Kalush Orchestra. С нами сегодня Тимофей Музычук, человек, не только поющий припев всем известной "Стефании", но и, который является автором этой мелодии. Тимофей играет более чем на 50 народных музыкальных инструментах. Поможет мне и Саша Таб, которого все знают по песне "О,мама". Кстати, Саша также участвовал в "Голосі країни" и вот вернулся сюда уже в качества советника. Вот что делает "Голос країни" с вокалистами. Также моим советником станет КилимМен. Скажу честно, были клипы, в которых я был КилимМеном и пел припев, но сейчас с нами основной участник группы, поэтому не будем раскрывать, кто он", — говорит Иван Клименко.

 

Певица и мультиинструменталистка Jerry Hail. Фото: менеджмент проекта.

Советником Юлии Саниной стала украинская певица и сонграйтер Jerry Hail.

"Моей советницей стала невероятная девушка по имени Jerry Hail. Она виртуозная музыкант, вокалистка, мультиинструменталистка, автор песен и человек с четкой позицией. У нее множество коллабораций в том числе и с европейскими артистами, поэтому надеюсь она даст много верных советов", — говорит Юлия Санина.

В этом сезоне для выступлений на сцене тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты. Зрителей ждут необычные музыкальные коллаборации участников и неожиданные музыкальные решения тренеров. До следующего этапа смогут пройти только 4 вокалиста из каждой команды. А значит, тренер имеет широкий выбор: после выступления он может как оставить всех участников, так и попрощаться со всеми. К тому же на этапе "вокальные батлы" появятся звездные советники, которые будут помогать тренерам выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в следующих эфирах.

Напомним, мы писали, как тренеры "Голоса країни-13" зарабатывали на жизнь до популярности.

Ранее бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

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