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Тренери шоу "Голос країни" зізнались, як вони заробляли на життя до популярності

4 вересня 2023 12:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тренери шоу "Голос країни" зізнались, як вони заробляли на життя до популярності
Тренери шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На прем’єрі талант-шоу "Голос країни-13" зіркові тренери розповіли, як вони заробляли на життя до слави. Бо далеко не завжди їм вдавалося отримувати гроші за спів чи створення музики. 

Подробицями власних біографій вони розповіли в першому епізоді європейського сезону шоу "Голос країни". 

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Подробиці 

Музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко зізнався, що йому раніше доводилося заробляти гроші грою на музиці. Причому не тільки в Україні, але й за кордоном. А саме Китаї.

"Я був вуличним музикантом. Ми грали, за день встигли заробити стільки, щоб нам вистачило на їжу і на найдешевший готель. Наступного ранку у нас знову боротьба за виживання починалася", — зізнався Іван. 

Музичний продюсер Іван Клименко. Фото: канал "1+1"

Також  Клименко збирав пляшки, аби заробити гроші. Водночас фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна співала кабаре в пабах, а Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) роздавала листівки. 

Колишня солістка гурту "Время и Стекло" також співала в деяких закладах. Так, наприклад, вона не раз розповідала про те, як ще неповнолітньою виконувала пісні в одному зі стриптиз-клубів Сімферополя, звідки Надя сама родом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни". Також ми показали виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13".

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