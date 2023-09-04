Тренери шоу "Голос країни" зізнались, як вони заробляли на життя до популярності

Тренери шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

На прем’єрі талант-шоу "Голос країни-13" зіркові тренери розповіли, як вони заробляли на життя до слави. Бо далеко не завжди їм вдавалося отримувати гроші за спів чи створення музики.

Подробицями власних біографій вони розповіли в першому епізоді європейського сезону шоу "Голос країни".

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Подробиці

Музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко зізнався, що йому раніше доводилося заробляти гроші грою на музиці. Причому не тільки в Україні, але й за кордоном. А саме Китаї.

"Я був вуличним музикантом. Ми грали, за день встигли заробити стільки, щоб нам вистачило на їжу і на найдешевший готель. Наступного ранку у нас знову боротьба за виживання починалася", — зізнався Іван.

Музичний продюсер Іван Клименко. Фото: канал "1+1"

Також Клименко збирав пляшки, аби заробити гроші. Водночас фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна співала кабаре в пабах, а Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) роздавала листівки.

Колишня солістка гурту "Время и Стекло" також співала в деяких закладах. Так, наприклад, вона не раз розповідала про те, як ще неповнолітньою виконувала пісні в одному зі стриптиз-клубів Сімферополя, звідки Надя сама родом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни". Також ми показали виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13".