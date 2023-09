Беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни": до кого з тренерів потрапила

Один з концертів Джамали за участю Олександри Макаровської. Фото: Google

Напередодні відбулася прем’єра довгоочікуваного європейського сезону "Голос країни-13". У першому епізоді шоу зіркові тренери обирали учасників до своїх команд. Показати на всю Європу свій талант прийшла й одна з беквокалісток переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамали.

Відео з її виступом доступне на YouTube-каналі шоу "Голос країни-13".

Досвідчена учасниця відбору

Останні десять років Олександра Макаровська співає на беквокалі у співачки Джамали. Від початку повномасштабної війни вона разом з маленькою дитиною переїхала до столиці Польщі.

На шоу Олександра виконала трек британського співака, колишнього учасника гурту One Direction Гаррі Стайлса As It Was. Червону кнопку (в цьому випадку це прохід до наступного етапу, а не негативний кейс) у самому кінці натиснули лише фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Артем Пивоваров. Втім розвернутися крісло встигло тільки у рокерки. Артем занадто пізно натиснув кнопку.

За словами Макаровської, вона і хотіла потрапити саме до команди Саніної. Тож вочевидь це допомогло Пивоварову не сильно засмучуватися з цього приводу.

Новий сезон шоу "Голос країни" вперше знімається за кордоном за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях і покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові.

Окрім Саніної та Пивоварова в червоні крісла сіли тренерка-переможниця "Голосу країни-11", співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко.

