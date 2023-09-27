У "Голосі країни-13" покажуть "вокальні батли" за новими правилами

Зіркові тренери проєкту "Голос країни-13". Фото: Менеджмент проєкту

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться показ п’ятого епізоду європейського сезону "Голосу країни-13". Недільного вечора телеглядачі побачать новий етап музичного проєкту — "вокальні батли", які вийдуть в оновленому форматі та за новими правилами.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Тренери зможуть об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо

Новий сезон шоу знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів. В легендарні червоні крісла проєкту сіли зірки Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Цього сезону для виступів на сцені тренери зможуть об'єднувати учасників не тільки у дуети, але і в тріо, і навіть у квартети. На глядачів чекають незвичайні музичні колаборації учасників та несподівані музичні рішення тренерів. Цього сезону до наступного етапу зможуть пройти тільки 4 вокаліста із кожної команди. А отже тренер має широкий вибір: після виступу він може як залишити усіх учасників, так і попрощатися з усіма. До того ж, на етапі "вокальні батли" з’являться зіркові радники, які будуть допомагати тренерам обирати, кому з учасників дати шанс проявити себе і у наступних ефірах.

Команда Івана Кліменка. Фото: Менеджмент проєкту

Цього тижня на сцену "Голосу країни" вийдуть команди двох тренерів: Клименка та Саніної.

Іван Клименко здивує телеглядачів незвичним тріо. На сцену вийде гурт NAYADA, який підкорив тренерів та телеглядачів на "сліпих прослуховуваннях" виконанням пісні "Гуляли". До двох сестер приєднається Стася Чабан, яка підкорила мережу своїм баченням пісні DOROFEEVA "вотсап", та Анна Корченова, яка виконувала "Карпатьский реп". Дівчата заспівають пісню гурту Maneskin "Beggin" у фольклорному стилі.

Команда фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Фото: Менеджмент проєкту

Вийде на сцену і команда фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Юлія продемонструє своє бачення тріо. Співачка об’єднала у гурт солістку зразково-показового оркестру ЗСУ Світлану Чередниченко, яка на сліпих прослуховуваннях зіграла на аккордеоні та виконала пісню "Знаю я", енергетика Володимира Удовенка та жінку, яка розвернула 4 крісла наставників, Галину Печенижську. Тріо виконає сучасну українську пісню alyona alyona & KOLA — Небо хилиться.

Нагадаємо, ми писали, як тренери "Голосу країни-13" заробляли на життя до популярності.

Раніше беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".