Алан Бадоев завершил работу над фильмом о войне в Украине

Режиссер и продюсер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев с телеканалом "1+1 Украина" завершил монтаж совместного документального фильма под названием "Довга доба". Фильм посвящен драматическим судьбам украинцев, проживающих сутки, которые продолжаются уже более 19 месяцев.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Алан Бадоев рассказал о завершении монтажа фильма "Довга доба", а также поделился с фолловерами своими личными дневниками, которые он записывал во время войны.

"Сегодня я закончил работу над документальным фильмом "Довга доба". Самые длинные сутки в моей жизни завершились. По крайней мере, завершился год полного растворения в судьбах героев ленты — украинцев, которые решились передать мне в руки личные кадры. Кадры выживания, сопротивления и любви. Сегодня я увидел финальные титры своего фильма. Это радостно и немного тревожно. Ведь все дни войны он был моей опорой. Однако наступает следующий этап, и он не менее важен и сложен, чем создание фильма. Сейчас важно донести задокументированные в фильме голоса украинцев всему миру", — говорит Алан Бадоев.

Известный продюсер говорит, что первые месяцы полномасштабного вторжения прошли для него очень тяжело, ведь эмоции переполняли его.

"Шел второй месяц великой войны. Второй месяц новой жизни и поисков в себе того вечного юноши, которому все по силам. Того, кто прожил 41 год, но не просто верит, а точно знает, что возможно все, если это по любви. В первые месяцы полномасштабного вторжения боль, страх, отчаяние переполняли меня через край...Эти эмоции, как адская лава, выжгли из меня того мечтающего парня. Но несмотря ни на что я знаю: он смог спасти свой мир. И пусть зеркало его души разбито, обломки следует отыскать и собрать. Нет, я точно не буду собирать их в надежде склеить так, как было. Из этих обломков я выстрою новую картину. Картину, которая будет видеть зло, когда оно стоит прямо перед тобой, пусть даже с улыбкой", — говорит Бадоев.

Бадоев уверен, что нужно показывать зло таким, каково оно есть, а не придавать ему "элегантную форму".

Режиссер и продюсер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

"Все зло, которое я видел на экранах, о котором читал в книгах, оказалось слишком очеловеченным. Как выглядит реальное зло, могут рассказать, к примеру, жители Бучи. Их лица и тела. Искусство часто наделяет зло причинами, создавая ему элегантную форму. Это ошибка. Реально зло чувствуется как отечная гнилая рана. Именно им пропитаны души безликих русских орков — умеющих равнодушно выламывать суставы детей, насиловали женщин, убивать мужчин во дворах их домов", — говорит Алан.

Продюсер говорит, что, несмотря ни на что, он верит в светлое будущее.

"Сегодня боль и тьма заполонили реальный мир. Но, несмотря на страшную реальность, сейчас я верю в светлое будущее. Верю, что боль станет смыслом и убережет меня от слепоты. А я продолжаю принимать и понимать нового себя", — говорит Алан.

Режиссер и продюсер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

"Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое героями на свои гаджеты. Фильм создан из 200 часов хроники: выживания, сопротивления и жизни во время войны. Каждая минута снята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

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