Алан Бадоєв вперше після повномасштабного вторгнення знімає кліп

Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Режисер Алан Бадоєв знімає кліп Олі Поляковій. Зірковий тандем працює разом вперше після повномастшабного вторгнення.

Про це Бадоєв розповів у своєму Instagram.

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Вперше за півтора року на майданчику

Майбутня відеоробота співачки стане першим кліпом режисера від початку повномасштабного вторгнення. Раніше Бадоєв відмовлявся знімати для артистів, поставивши під сумнів своє повернення до роботи над музичними відео.

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Режисер Алан Бадоєв на зйомках кліпу для Полякової. Фото: instagram.com/alanbadoev/

"Сьогодні такий класний ранок. Сьогодні я вперше за півтора року вирушив на знімальний майданчик. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке відзняти, але вийшло трішечки мінімалізм по-бадоєвськи", — прокоментував режисер.

Сама ж співачка повідомила, що майбутній кліп стане для неї дуже символічним, а образ — незвичним.

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Раніше гурт "Корупція" потішили прихильників новою піснею "Фам Фаталь". Це пісня про жінок, які назавжди залишаються в серці.