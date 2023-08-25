Вирізали з серіалу: Максим Віторган, який підтримує Україну, почав страждати від "репресій"

Актор Максим Віторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

Актор Максим Віторган почав відчувати наслідки своєї проукраїнської позиції. Зірку вирізали з другого сезону серіалу "Контакт" та замінили на дипфейк, створений нейромережею.

Віторган прокоментував ситуацію у Instagram.

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За словами Максима Вітторгана, до нього дійшли чутки, що у творців серіалу вимагали "вирізати його звідти зовсім", а завдання це прийшло "звідкись із високих кабінетів Газпром-медіа".

Актор Максим Віторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

"Напевно, тому що я дуже погано грав, так?" — написав Віторган.

Схожа ситуація, за словами зірки, відбувається не вперше. Так, актор знявся в пілотному епізоді серіалу "Єва, рожай", але його вимагали прибрати. Замінили актора зрештою на Анатолія Білого, який після початку повномасштабного вторгнення залишив країну.

"Ну, тобто теж перемога", — сказав Віторган.

Він додав, що не з'явиться також у новому сезоні серіалу "Безпринципні".

Колишній чоловік Ксенії Собчак, від якої має сина Платона, публічно критикував війну в Україні.

Це вже не вперше, коли з російських фільмів та серіалів вирізають акторів. Так, у лютому стало відомо про те, що з фільму "Едуард Суворий. Сльози Брайтона" вирізали сцени з Іваном Ургантом та Максимом Галкіним. А в липні з'явилися новини про те, що Марію Машкову вирізали з російського серіалу "Операція "Престол", у якому вона зіграла головну роль. Зйомки проходили у 2021 році. Машкова, як і Галкін, публічно виступає проти агресії Росії в Україні. Обидва артисти зараз живуть за кордоном.

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