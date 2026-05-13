Даша Квиткова поразила новым образом: просто, дорого и со вкусом

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Популярный украинский блогер Даша Квиткова в очередной раз доказывает, что для красивого и главное стильного вида не обязательно придумывать что-то сверхсложное. На днях знаменитость показала в сети аутфит, который идеально подойдет для тех дней, когда хочется комфорта, но с ноткой люксовой эстетики.

Новини.LIVE разобрали ее образ подробнее.

В центре внимания короткий двубортный бушлат. Это как раз та вещь, которая спасает в прохладную погоду. Он выглядит дороже обычной куртки и значительно удобнее длинного пальто, особенно если вы постоянно за рулем или в движении. По крою он очень напоминает известную модель от Toteme, которую так любят фэшн-инфлюенсеры за ее свободную посадку и четкие плечи.

Из чего состоит новый образ Даши Квитковой

Верх

Темный жакет-пальто, под который Даша надела клетчатый слой или рубашку — этот прием добавляет образу многослойности и интересных акцентов.

Низ

Простые черные леггинсы. Они классно балансируют объемный верх и подчеркивают ноги.

Обувь

Массивные бело-серые кроссовки, ставшие главной "фишкой". Это некий микс ретро-стиля и современного люкса. Визуально они напоминают премиальные модели от Celine или Saint Laurent, хотя подобные силуэты сейчас можно найти и у популярных New Balance 550 или Adidas. Замшевые вставки на фоне белой кожи добавляют обуви фактурности.

Стильный образ Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Этот образ отличный пример "тихой роскоши" для реальной жизни. Здесь нет ничего лишнего, однако все вместе выглядит максимально гармонично. Такой вариант идеально подойдет и для длительных прогулок по городу, и для путешествий, когда надо выглядеть опрятно, но не жертвовать удобством. Это беспроигрышный вариант для весны или осени.

