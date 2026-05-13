Даша Квиткова поразила новым образом: просто, дорого и со вкусом

Даша Квиткова показала самый желанный жакет сезона
Популярный украинский блогер Даша Квиткова в очередной раз доказывает, что для красивого и главное стильного вида не обязательно придумывать что-то сверхсложное. На днях знаменитость показала в сети аутфит, который идеально подойдет для тех дней, когда хочется комфорта, но с ноткой люксовой эстетики.
Новини.LIVE разобрали ее образ подробнее.
В центре внимания короткий двубортный бушлат. Это как раз та вещь, которая спасает в прохладную погоду. Он выглядит дороже обычной куртки и значительно удобнее длинного пальто, особенно если вы постоянно за рулем или в движении. По крою он очень напоминает известную модель от Toteme, которую так любят фэшн-инфлюенсеры за ее свободную посадку и четкие плечи.
Из чего состоит новый образ Даши Квитковой
Верх
Темный жакет-пальто, под который Даша надела клетчатый слой или рубашку — этот прием добавляет образу многослойности и интересных акцентов.
Низ
Простые черные леггинсы. Они классно балансируют объемный верх и подчеркивают ноги.
Обувь
Массивные бело-серые кроссовки, ставшие главной "фишкой". Это некий микс ретро-стиля и современного люкса. Визуально они напоминают премиальные модели от Celine или Saint Laurent, хотя подобные силуэты сейчас можно найти и у популярных New Balance 550 или Adidas. Замшевые вставки на фоне белой кожи добавляют обуви фактурности.
Этот образ отличный пример "тихой роскоши" для реальной жизни. Здесь нет ничего лишнего, однако все вместе выглядит максимально гармонично. Такой вариант идеально подойдет и для длительных прогулок по городу, и для путешествий, когда надо выглядеть опрятно, но не жертвовать удобством. Это беспроигрышный вариант для весны или осени.
