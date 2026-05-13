Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Даша Квиткова показала самый желанный жакет сезона

Даша Квиткова показала самый желанный жакет сезона

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 10:41
Даша Квиткова поразила новым образом: просто, дорого и со вкусом
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Популярный украинский блогер Даша Квиткова в очередной раз доказывает, что для красивого и главное стильного вида не обязательно придумывать что-то сверхсложное. На днях знаменитость показала в сети аутфит, который идеально подойдет для тех дней, когда хочется комфорта, но с ноткой люксовой эстетики.

Новини.LIVE разобрали ее образ подробнее.

В центре внимания короткий двубортный бушлат. Это как раз та вещь, которая спасает в прохладную погоду. Он выглядит дороже обычной куртки и значительно удобнее длинного пальто, особенно если вы постоянно за рулем или в движении. По крою он очень напоминает известную модель от Toteme, которую так любят фэшн-инфлюенсеры за ее свободную посадку и четкие плечи.

Из чего состоит новый образ Даши Квитковой

Верх

Темный жакет-пальто, под который Даша надела клетчатый слой или рубашку — этот прием добавляет образу многослойности и интересных акцентов.

Читайте также:

Низ

Простые черные леггинсы. Они классно балансируют объемный верх и подчеркивают ноги.

Обувь

Массивные бело-серые кроссовки, ставшие главной "фишкой". Это некий микс ретро-стиля и современного люкса. Визуально они напоминают премиальные модели от Celine или Saint Laurent, хотя подобные силуэты сейчас можно найти и у популярных New Balance 550 или Adidas. Замшевые вставки на фоне белой кожи добавляют обуви фактурности.

Образ від Даші Квіткової на кожен день
Стильный образ Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Этот образ отличный пример "тихой роскоши" для реальной жизни. Здесь нет ничего лишнего, однако все вместе выглядит максимально гармонично. Такой вариант идеально подойдет и для длительных прогулок по городу, и для путешествий, когда надо выглядеть опрятно, но не жертвовать удобством. Это беспроигрышный вариант для весны или осени.

Ранее мы писали о том, какая обувь буквально заполонила Instagram в этом году. На летний сезон то, что надо.

Также мы сообщали, как один поступок мужчины сделал из певицы FIЇNKA настоящую звезду.

знаменитости Даша Квиткова трендовые образы
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Автор:
Анна Бондаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации