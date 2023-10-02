Харчишин рассказал, почему его удивило решение сына пойти в ВСУ

Валерий Харчишин с сыном Иваном

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин признался, что не ожидал от своего старшего сына Ивана решения пойти защищать страну. Парень встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны.

Об этом артист сказал в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наедине".

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Сегодня Харчишин гордится сыном, но признает, что воспитывал его неправильно.

"Потому что та опека, та теплая ванна, в которой я его грел из-за того, что чувствовал вину, что я недолюбил, недовоспитал, недодал ему... Она сыграла злую шутку со мной. Потому что я понял, что в 19- 20 лет мой сын не является самостоятельным человеком, которым был я в 15-16. Я уже зарабатывал, я фактически сам себя воспитывал... Но старший сын был абсолютной противоположностью, и он был зависим... Ему не нужны были деньги, и это было страшно", — говорит звезда.

Харчишин в свое время решил отправить сына за границу. Иван провел там всего несколько месяцев, а затем снова вернулся в Украину.

"Я решил, что нужно парня отправить. Это тоже было неправильно, нужно было его просто выпереть из дома. А я его выпер из Украины, подальше от этих реалий. Потому что мне показалось, что он здесь не сможет, и он был в Штатах. С трудом вообще выпер... Я хотел, чтобы он уехал, но он вернулся через четыре месяца и сказал: "Я не хочу там жить, английский я и так знаю"... Я забил на него, и тогда сын стал мужчиной. Особенно когда он, недооцененный мной как мужчина, схватил оружие 24 февраля и ушел", — рассказал Харчишин.

Такое решение сына удивило певца. Теперь Харчишин видит, что его сын стал взрослым мужчиной. Музыкант заметил, как сильно изменился его старший наследник.

"Я вытаращил глаза сначала. А потом он недавно приезжал, и это мужчина. Это мужчина, который заботится о своей девушке, который "забил" на меня, на нашу встречу, и приоритеты четко определил. Он был с девушкой, потому что он ее редко видит. И он уехал с ней куда-то. Он четко понимает, что ему нужно от жизни", — отметил артист.

Харчишин вспомнил, что хотел поехать с сыном в Киевскую область. В Гостомеле стоит их дом, разрушенный оккупантами. Но юноша отказался. Он объяснил, что не видит смысла стоять и плакать над остатками дома. К тому же сын должен возвращаться в часть и хотел увидеться с девушкой, поэтому он отказал отцу. Харчишину такое решение понравилось.

"Я горжусь теперь им, понимаю, что это не моя заслуга. Возможно, все мои ошибки помогли ему стать тем, кем он стал. Но точно не от того, что я мудрый воспитатель. Я бы хотел, чтобы мои младшие сыновья были такими, как он", — признался Харчишин.

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