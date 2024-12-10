Александр Терен о первом интиме после ампутации конечностей

Герой Холостяк-13 Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк", поделился с поклонниками личным. Защитник признался, как чувствовал себя во время близости с девушкой после тяжелого ранения на фронте.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Терен о близости после ранения

Ветеран признался, что в первое время после тяжелого ранения не мог даже и думать об интиме из-за сильной боли. Возбуждение он почувствовал лишь через несколько месяцев, однако оно так же вызывало боль в его ногах.

"Скажу откровенно: поддержка родных, близких, знакомых — это очень важно на всех этапах возвращения к привычной жизни. За 2-3 месяца я испытал первое физическое возбуждение, но это были уже не те ощущения, что раньше: из-за недавней операции оно каким-то образом отдавало в конечности ног и вызывало дискомфорт", — поделился Терен.

Парень рассказал, что его девушка проявляла заботу и во время первого интима после ранения показала, что он не перестал ее интересовать как мужчина.

"Настало время моего "первого" раза. Никого не беспокоил мой новый вид - я чувствовал это, и поэтому еще больше начал принимать себя таким, каким стал. Для меня это было не просто с*ксом, а шагом в возвращение к жизни. Есть адаптивный спорт, а есть адаптивный с*кс. Шучу)) Почти ничего не изменилось, кроме определенных поз, которые иногда даже обогащают ощущения. Да, я могу заниматься любовью и с протезами", — добавил Александр.

"Холостяк" призвал поклонников говорить со своими партнерами и не бояться пробовать новое.

Напомним, как прошел последний выпуск "Холостяка" и почему Терен впервые по-настоящему разозлился. Также эксовременница реалити Виктория призналась, были ли в проекте "девушки по вызову".