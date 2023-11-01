"Королева Хэллоуина" Гайди Клум ошеломила невероятным образом на вечеринке

"Королева Хэллоуина" Хайди Клум ошеломила невероятным образом на вечеринке
Хайди Клум снова отстояла свое звание "королевы Хеллоуина". В Нью-Йорке прошла традиционная вечеринка Heidiween.
Фото модель опубликовала в своем Instagram.
Клум ежегодно организует вечеринку для звездных друзей в день Хеллоуина. В этом году среди гостей были Том и Билл Каулитцы, Лени Клум, Мэй Маск, Тейлор Лотнер и другие.
Хайди Клум выбрала костюм павлина. Воспроизвести образ на красной дорожке модели помогали десять гимнастов. Наряд 50-летней модели состоял из синего бархатного костюма и маски с птичьей головой.
Ее супруг 34-летний Том Каулитц поддержал наряд жены: сам он появился в образе гигантского яйца.
Ранее Ким Кардашьян и ее старший ребенок Норт Уэст нарядились как девушки из культового фильма "Безголовые". Мама и дочь примеряли костюмы в клетку по случаю Хеллоуина.
Напомним, беременная Кортни Кардашьян превратилась в свою сестру-миллиардершу.
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