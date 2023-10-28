Образ Кім на Гелловін: вагітна Кортні Кардаш’н перевтілилася у свою сестру-мільярдерку

Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян з нагоди Гелловіна приміряла образ своєї сестри Кім. Свого часу колишня дружина Каньє Веста завітала на Met Gala у ефектній сукні з принтом.

Фото Кортні Кардаш'ян опублікувала у соціальній мережі.

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Кортні, яка перебуває на останніх термінах вагітності, вдягнула закриту сукню Riccardo Tisci з квітковим принтом. Публікацію підписала: "Жахлива п'ятниця".

Кортні зараз чекає на дитину від свого чоловіка, барабанщика групи Blink-182 Тревіса Баркера. Кім, коли завітала на Met Gala у 2013 році, була вагітна своїм первістком, дочкою Норт.

У мережі вважають, що, відтворивши образ Кім, Кортні вирішила знову викликати конфлікт із сестрою. Почалося все з того, що Кортні звинуватила Кім у тому, що та використала її з Тревісом весілля як можливість укласти контракт із Dolce & Gabbana. Також вона єдина з усіх сестер сімейства Кардаш'ян-Дженнер пропустила вечерю з Кім з нагоди її дня народження.

Сукня Кім на Met Gala в 2013 році зазнала жорсткої критики в мережі. Принт сукні порівнювали з оббивкою дивана, а Кім — з героїнею фільму "Місіс Даутфайр". Згодом в інтерв'ю Vogue Кім зізналася, що плакала всю дорогу додому із заходу. На публікацію Кортні вона відреагувала спокійно, навіть репостнувши її в сториз і супроводивши емодзі у вигляді оплесків.

Раніше Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.