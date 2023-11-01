"Королева Геловіна" Гайді Клум приголомшила неймовірним образом на вечірці

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Гайді Клум знову відстояла своє звання "королеви Геловіну". У Нью-Йорку відбулася традиційна вечірка Heidiween.

Фото модель опублікувала у своєму Instagram.

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Клум щороку організує вечірку для зіркових друзів у день Геловіну. Цього року серед гостей були Том і Білл Каулітці, Лєні Клум, Мей Маск, Тейлор Лотнер та інші.

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Гайді Клум обрала костюм павича. Відтворити образ на червоній доріжці моделі допомагали десять гімнастів. Вбрання 50-річної моделі складалося з синього оксамитового костюма та маски з пташиною головою.

Її коханий, 34-річний Том Каулітц, підтримав вбрання дружини: сам він з'явився в образі гігантського яйця.

Раніше Кім Кардаш’ян і її старша дитина Норт Вест одяглися, як дівчата з культового фільму "Безголові". Мама та донька приміряли костюми у клітинки з нагоди Геловіну.

Нагадаємо, вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.