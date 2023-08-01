"Каждая поездка незабываема": Евгений Кошевой рассказал о выступлениях на передовой

Евгений Кошевой. Фото: Менеджмент Студия «Квартал 95»

Чтобы поддержать тех, кому сегодня мы все обязаны своей жизнью, актеры Студии "Квартал 95" с первой недели полномасштабной войны ездят с выступлениями к военным. Каждое визит для актеров и зрителей — это сюрприз.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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У наших военных прекрасное чувство юмора

Поддержка боевого духа наших защитников — это важная миссия для актеров Студии "Квартал 95" еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны юмористы вместе с друзьями-артистами дали уже более 300 концертов для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев.

Евгений Кошевой. Фото: Менеджмент Студия "Квартал 95"

В Херсонской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской областях…"Кварталовцы" выступают в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах, полигонах и станциях метро. Уезжают близко к передовой — чтобы просто пообщаться с теми, кто не может покидать свои боевые позиции.

"Во время таких концертов очень важную роль играет безопасность, поэтому мы обычно до последнего не знаем, куда именно едем, — рассказывает актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. — Мы об этом узнаем уже когда приезжаем в определенное место и нас вывозят на позиции. Военные тоже не знают, что мы приедем к ним — это для них сюрприз. Когда видишь их глаза, их улыбки и искреннюю радость -— это очень вдохновляет. Парни и девушки до этого видели нас только на экране. Так же и мы видели их только по телевизору, и именно они сейчас для всех нас настоящие герои, настоящие кумиры, поэтому каждая такая поездка — незабываемая и очень вдохновляющая для нас…Такие встречи всегда проходят в очень теплой атмосфере…Со многими нашими военными мы уже стали настоящими друзьями — не только за эти полтора года, а еще с 2014 года. Продолжаем общаться с ними и помогать, чем можем, именно военные весной 2022 года попросили нас вернуться к своей деятельности и продолжить снимать юмористические проекты, чтобы они имели что смотреть во время отдыха. И сейчас они присылают видео, как они сидят в окопах или блиндажах и смотрят "Единый квартал", делятся своими впечатлениями от номеров и даже подсказывают какие-то новые темы для шуток. Потому что у наших военных прекрасное чувство юмора".

Евгений Кошевой. Фото: Менеджмент Студия "Квартал 95"

Очень тепло актеров и артистов встречают люди на оккупированных территориях. Кстати, первый концерт на центральной площади Херсона после деоккупации города 18 ноября дали именно музыкант Дмитрий Pianoбой Шуров, актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов и автор и исполнитель песен Андрей Головань. Херсонцы встречали их со слезами на глазах. Недавно "кварталовцы" вернулись из Херсонской и Николаевской областей. Вместе с певицами Roxolana, Tayanna и Златой Огневич давали концерт в Великой Александровке. Для местных жителей это выступление было настоящим праздником, потому что Евгений Кошевой, Александр Пикалов и девушки-певицы стали первыми артистами, посетившими поселок после деоккупации.

Пораженные духом несокрушимых украинцев

"Каждый раз, когда приезжаем на деоккупированные территории, очень сложно смотреть и видеть разбомбленные твои любимые города — там, где мы были с концертами в мирной жизни, — признается актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов. — Но каждый раз мы остаемся под очень сильным впечатлением от силы духа наших несгибаемых украинцев, несмотря на все пережитое, они умеют радоваться жизни. После общения с такими людьми появляется еще больше уверенности в том, что мы точно скоро победим".

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