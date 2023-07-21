QUEST PISTOLS представили новый хит о пути к победе

Группа QUEST PISTOLS. Фото: менеджмент группы.

Музыканты Антон Савлепов, Костя Боровский и Никита Горюк представили новую авторскую песню. "Хто Ми Є" — первая работа нового этапа творчества группы.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Теплые воспоминания и сладкая ностальгия

После воссоединения у QUEST PISTOL сразу вышло несколько успешных работ. Это были переводы уже известных хитов коллектива и дуэтная песня "Очі" с Артемом Пивоваровым. Автором слов и музыки хита "Хто Ми Є" стал Александр Чемеров. Это песня о единстве и пути к победе, о поддержке и человечности, о теплых воспоминаниях и сладкой ностальгии, о магическом свойстве музыки лечить души.

Группа QUEST PISTOLS. Фото: менеджмент группы

"Этот старый корабль и все события на нем как метафора нашего общего прошлого — Украина 2007. Как призрак он ходит где-то по Днепру каждую ночь, в то время как мы с вами видим в своих мечтах и снах такое же теплое беззаботное будущее. Кто мы есть? Вопрос, который сейчас приобретает фундаментальное значение. Откопайте корни, вспомните себя, примите и цените. Но еще важнее —жить именно здесь и сейчас, своими сознательными действиями строить общее светлое будущее", — делится Антон Савлепов.

Музыканты в новом треке утверждают, что все будет хорошо и украинцы станут счастливыми.

"Нам хотелось испытать самим и передать нашим людям очень важную эмоцию, что в конце концов все будет хорошо, по-новому и украинцы снова будут счастливыми. Напомнить, что в трудные времена главное — быть искренними, объединяться, осознавать собственную природу и качества и создавать новую реальность, несмотря на препятствия. Кринж-бар на корабле со странными ситуациями и искренними персонажами — честная аллюзия на нашу Украину, которую еще ждет много отчаянных усилий и удивительных перемен, и которую мы так любим, несмотря ни на что. Красивую, талантливую, молодую, лучшую и свежую. У нас с ней все еще впереди", — добавляет Константин Боровский.

"Хто Ми Є" несет в себе важнейшую миссию — объединить украинцев. Вместе с релизом группа QUEST PISTOLS начинает сотрудничество с фондом Левый Берег с целью помощи в восстановлении нашей страны уже сейчас. В припевах говорится: #ЗЛАМАНЕВІДБУДУЙ это одно из направлений деятельности Фонда — восстановление крыш в гражданских домах в пострадавших регионах, а также помощь военным, а именно ремонт и покупка авто. Часть денег от концертного тура группы будет отправлена в поддержку деятельности фонда.

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