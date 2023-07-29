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Коля Сєрга та бойовий медик Max Maestro випустили кліп

29 липня 2023 12:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Коля Сєрга разом з бойовим медиком Max Maestro випустили кліп
Співак Коля Сєрга разом з бойовим медиком Max Maestro. Фото: менеджмент артистів
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

До Дня медичних працівників співак та військовослужбовець Коля Сєрга порадував новою відеороботою. Очільник "Культурного десанту" разом з бойовим медиком та музикантом Максимом Гребельським на позивний "Маестро" презентували кліп на пісню "Живи", присвячену бойовим медикам, які працюють на лінії фронту.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Ідея написання пісні з’явилася після концерту "Культурного десанту" в одному з польових шпиталів. Текст зародився дуже швидко. Після його написання Коля Сєрга вирішив, що саме ця пісня звучатиме ще й голосом медика, тому згадав про доброго друга, з яким познайомився на Великдень, під час роботи з 59 бригадою — Max Maestro.

"Медики — це янголи, які витягують з самого пекла наших поранених хлопців. Max Maestro був поранений в той час, коли ми познайомились, проходив лікування від контузії. Коли ми з "Культурним десантом" дізналися, що він ще й музикант, то вирішили запросити його з собою на деякі виступи. Відіграли три концерти. В нього була поранена рука, але він грав на гітарі та визнавав, що йому боляче, але так, як він грає на гітарі, його нічого не може зцілити. Після того як Max Maestro за нашим запрошенням заспівав з оркестром, я зрозумів, що пісня "Живи" для нього", — ділиться Коля Сєрга.

 

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