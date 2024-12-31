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"Квартал 95" нарвался на хейт из-за шутки над Ириной Фарион

31 декабря 2024 09:53
Мария Покровская - Редактор
Квартал 95 попал в скандал из-за шуток над покойной Ириной Фарион — видео, фото
Выступление "Квартал 95". Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

В сети разгорелся очередной скандал вокруг студии "Квартал 95". Во время новогоднего выпуска актеры "Единого квартала" пошутили о покойном языковеде Ирине Фарион.

Видео с выступлением появилось на YouTube-канале студии, однако со временем исчезло.

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Очередной скандал вокруг студии разгорелся в сети после того, как в своем номере актер Юрий Ткач пошутил над Ириной Фарион, убитой в июле 2024 года.

Кроме того, по телевидению состоялся повтор прошлогоднего выпуска новогоднего шоу, в котором кварталовцы также подшутили над общественным деятелем. На сцене Евгений Кошевой показал "обряд изгнания всего кацапского", используя портреты Фарион.

На скандальные выступления "Квартала" отреагировал командир батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Петр Кузык в Facebook. Военный назвал юмористов "животными" и назвал номер "издевательством над погибшими".

"Квартал 95, вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят", — заявил Кузык.

Петр Кузык прокомментировал шутку об Ирине Фарион
Петр Кузык прокомментировал шутку об Ирине Фарион. Фото: скриншот

Также офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко потребовал команду шоу извиниться перед дочерью покойной Фарион, потерявшей не только мать, но и мужа-воина.

"Студия Квартал 95", вам очень весело и смешно, но ваша "шутка" об убитой бесстрашной и беззащитной женщине Ирине Фарион — отвратительна. Извинитесь перед ее дочерью Софией, вдовой воина и удалите эту гадость", — написал военный.

Андрей Ильенко обратился в "Квартал 95"
Андрей Ильенко обратился в "Квартал 95". Фото: скриншот

Сама дочь покойного языковеда, София Семчишин, поделилась фото, сделанного во время эфира шоу на ТВ, и процитировала слова Петра Кузыка.

"Я жду еще реакций", — добавила женщина.

Отметим, что уже не первый раз за последнее время "Квартал 95" оказывается в эпицентре скандала. Юмористы нарвались на хейт из-за "отсутствия" Крыма на карте Украины.

Также мы писали, что "Квартал 95" в рождественском выпуске пошутили над Владимиром Зеленским.

скандал Квартал 95 телевидение хейт Ирина Фарион

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10:16 Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:15 В России пожаловались на массированную дроновую атаку

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