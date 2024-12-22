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Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

22 грудня 2024 22:42
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Віктор Розовий з "Кварталу 95" грубо обізвав Олександра Усика
Актор, військовослужбовець Віктор Розовий до поранення. Фото: Instagram/viktor_rozovyi
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Більшість представників українського шоу-бізнесу привітали боксера Олександра Усика з захистом титулів чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі. Уродженець окупованого Криму переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші. Втім, актор студії "Квартал 95", ведучий "Ліги Сміху", захисник України Віктор Розовий з матюками розкритикував Усика. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram важкопораненого зіркового військовослужбовця, за яким стежать понад 175 тисяч фолловерів. 

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Важкопоранений актор, який проходить реабілітацію, зазначив — він не хоче псувати  екзальтацію (піднесений настрій з відтінком захвату) більшості українців. Але й мовчати теж не може. Розовий нагадав, що Усик проводив в жовтні 2014 році боксерські турніри для молоді вже в окупованому Криму.

"З губернатором вже на той момент Криму, Аксьоновим. Невже наш козак організовував, який гопак танцює перед виходом…  Усик же пєтух. Ну пєтушара просто **бана. Виправте, якщо я не правий", — заявив Розовий. 

Віктор Розовий
Всі сторіз з критикою Олександра Усика Віктор Розовий записав в такому стилі. Скриншот: Instagram/viktor_rozovyi

Розовий пригадав одне з інтерв’ю Усика, який казав, що Крим належить тим, хто там живе. Захисник України з усмішкою на обличчі провів паралель з повномасштабною війною. 

"А потім у 2022 році йому в хату під Києвом заїхали чи буряти, чи ще якісь ху**оси, і жили там. І в соцмережах чи він, чи його жінка скаржились, що в нашій квартирі живуть тепер окупанти. Так виходить же, це тепер не їхня квартира, а тих, хто там живе", — гучно сміючись зазначив Розовий. 

Зірка студії "Квартал 95" звернувся до тих, хто наводить контраргумент, що Усик прославляє  нашу країну на весь світ. 

"Подумайте над цією ситуацією з точки зору, наприклад, людей в Сомалі (країна в Африці. Ред.) і сомалійських піратів. Теж всі знають Сомалі завдяки сомалійським піратам. Виносять свій прапор на судна інших країн. І навіть ви знаєте про Сомалі завдяки сомалійським піратам", — підсумував Віктор Розовий.  

Олександр Усик
Олександр Усик перед боєм з Ф'юрі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Лобода підтримала Усика на реванші із Ф'юрі. Також ми розповідали, що російська блогерка Вікторія Боня потрапила в скандал через привітання Олександра Усика з перемогою.

Крим соцмережі Олександр Усик українські зірки критика Віктор Розовий

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