Квартал 95 у новому випуску посміялися з Володимира Зеленського - відео

Квартал 95 влучно пожартували над Зеленським
Актори студії "Квартал 95" пожартували про президента України Володимира Зеленського. Актори пригадали, як грали на одній сцені із лідером країни.
Сцену із президентом глядачі побачили у різдвяному випуску "Кварталу 95".
У "Кварталі 95" потролили Зеленського
У новому епізоді Євген Кошовий, Юрій Ткач, Юрій Великий та інші актори студії вирішили показати привітання до президента з нагоди свят.
Колишні колеги Зеленського винесли на сцену його паперову копію та вирішили кожен "звернутися" до нього. Поруч президентом гумористи поставили ще й копію Єрмака, аби "було звичніше".
"Останній раз ти тут із бородою був... ніколи. Якщо хочеш, то присядь. У ногах, як у телемарафоні правди немає", — пожартував Кошовий.
Натомість Ткач подякував президенту за "тисячу гривень", а Юрій Великий показав, як Зеленський дякує йому за його пародії.
Раніше зірка "Ліги сміху" показав перше фото після важкого поранення в голову.
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