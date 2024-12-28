Квартал 95 у новому випуску посміялися з Володимира Зеленського - відео

Сцена "Кварталу 95" із Зеленським. Фото: скриншот

Актори студії "Квартал 95" пожартували про президента України Володимира Зеленського. Актори пригадали, як грали на одній сцені із лідером країни.

Сцену із президентом глядачі побачили у різдвяному випуску "Кварталу 95".

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У новому епізоді Євген Кошовий, Юрій Ткач, Юрій Великий та інші актори студії вирішили показати привітання до президента з нагоди свят.

Колишні колеги Зеленського винесли на сцену його паперову копію та вирішили кожен "звернутися" до нього. Поруч президентом гумористи поставили ще й копію Єрмака, аби "було звичніше".

"Останній раз ти тут із бородою був... ніколи. Якщо хочеш, то присядь. У ногах, як у телемарафоні правди немає", — пожартував Кошовий.

Натомість Ткач подякував президенту за "тисячу гривень", а Юрій Великий показав, як Зеленський дякує йому за його пародії.

Раніше зірка "Ліги сміху" показав перше фото після важкого поранення в голову.

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