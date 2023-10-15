Мадонна начала грандиозный мировой тур: флаг Украины и технические проблемы. Видео
Американская певица Мадонна все-таки это сделала. 65-летняя артистка вышла на сцену самой большой концертной площадки Соединенного Королевства O2 Arena в Лондоне и отыграла масштабное шоу в рамках своего юбилейного тура Four Decades. Он посвящен 40-летию карьеры Мадонны.
Детали сообщает, в частности, издание People, а в соцсетях доступны тысячи видео с концерта.
Мадонна вернулась
Певица устроила увлекательный двухчасовой сет, поднявший на ноги 20 тысяч зрителей на протяжении всего шоу. Это первый концерт из шести запланированных в Лондоне. Билеты распроданы на все выступления.
Суперзвезда начала шоу песней Nothing Really Matters, после которой прозвучали Everybody и Into the Groove. А вот дальше команда артистки столкнулась с технической проблемой. 10 минут Мадонна не пряталась в гримерке, а общалась с публикой и рассказала много интересного.
Так, например, она вспомнила молодость, когда у нее не было денег. Тогда она встречалась с мужчинами, и первое что спрашивала, есть ли у них ванная. Большинство из них удивлялись, а с теми, кто отвечал положительно, Мадонна уходила на ужин, чтобы потом принять душ у них дома.
В течение тура Мадонну сопровождают ее четверо приемных детей. Все они вышли на сцену в Лондоне. Певица вспомнила их в речи, когда рассказывала о госпитализации в этом году из-за бактериальной инфекции. Тогда Мадонна была на грани жизни и смерти, но, по ее словам, мысли о детях, ответственность за них дали силы.
Американская звезда исполнила более 40 своих хитов, что символично, учитывая название тура. Не забыла Мадонна и об Украине. Под хит Don't Cry for Me Argentina артистка появилась на сцене в желто-синем флаге. После начала полномасштабной войны Мадонна не раз публично осуждала Россию и поднималась на защиту нашей страны.
Фрагмент с украинским флагом в своих соцсетях прокомментировала блогер Монро.
Аншлаговое выступление взгляда в Лондоне является первой остановкой в мировом туре, состоящее из 78 концертов в Европе и Северной Америке. Он продлится до апреля следующего года и завершится в городе, где Мадонна и стала звездой: Нью-Йорке.
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