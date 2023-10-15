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Мадонна начала грандиозный мировой тур: флаг Украины и технические проблемы. Видео

15 октября 2023 08:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мадонна начала грандиозный мировой тур: флаг Украины и технические проблемы. Видео
Певица Мадонна в Лондоне. Фото: Instagram/bopsandbangers
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Мадонна все-таки это сделала. 65-летняя артистка вышла на сцену самой большой концертной площадки Соединенного Королевства O2 Arena в Лондоне и отыграла масштабное шоу в рамках своего юбилейного тура Four Decades. Он посвящен 40-летию карьеры Мадонны.

Детали сообщает, в частности, издание People, а в соцсетях доступны тысячи видео с концерта.

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Певица устроила увлекательный двухчасовой сет, поднявший на ноги 20 тысяч зрителей на протяжении всего шоу. Это первый концерт из шести запланированных в Лондоне. Билеты распроданы на все выступления.

Суперзвезда начала шоу песней Nothing Really Matters, после которой прозвучали Everybody и Into the Groove. А вот дальше команда артистки столкнулась с технической проблемой. 10 минут Мадонна не пряталась в гримерке, а общалась с публикой и рассказала много интересного.

Так, например, она вспомнила молодость, когда у нее не было денег. Тогда она встречалась с мужчинами, и первое что спрашивала, есть ли у них ванная. Большинство из них удивлялись, а с теми, кто отвечал положительно, Мадонна уходила на ужин, чтобы потом принять душ у них дома.

Певица Мадонна в Лондоне. Фото: Instagram/bopsandbangers

В течение тура Мадонну сопровождают ее четверо приемных детей. Все они вышли на сцену в Лондоне. Певица вспомнила их в речи, когда рассказывала о госпитализации в этом году из-за бактериальной инфекции. Тогда Мадонна была на грани жизни и смерти, но, по ее словам, мысли о детях, ответственность за них дали силы.

Американская звезда исполнила более 40 своих хитов, что символично, учитывая название тура. Не забыла Мадонна и об Украине. Под хит Don't Cry for Me Argentina артистка появилась на сцене в желто-синем флаге. После начала полномасштабной войны Мадонна не раз публично осуждала Россию и поднималась на защиту нашей страны.

Фрагмент с украинским флагом в своих соцсетях прокомментировала блогер Монро.

Аншлаговое выступление взгляда в Лондоне является первой остановкой в мировом туре, состоящее из 78 концертов в Европе и Северной Америке. Он продлится до апреля следующего года и завершится в городе, где Мадонна и стала звездой: Нью-Йорке.

Мадонна тур
Мадонна поразила физической формой. Фото: Instagram/bopsandbangers

Напомним, ранее мы писали, что дочь Мадонны представила мистический клип. Также мы рассказывали, сколько операций по изменению внешности сделала Мадонна.

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