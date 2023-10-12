Стопами мами: донька Мадонни презентувала містичний кліп

Кадр з клипу Лурдес Леон. Фото: instagram.com/lourdesleon

Старша донька американської співачки Мадонни 26-річна Лурдес Леон надихається творчістю своєї мами і навіть копіює її. Дівчина випустила новий кліп на композицію Spelling, який є копією музичного відео Мадонни на трек Frozen.

Про це пише Daily Mail.

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Шана поваги

Лурдес Леон, яка працює моделлю, а також вже рік як будує свою музичну кар'єру, вирішила повторити кліп своєї мами на пісню Frozen, випущений у 1998 році. Вона записала подібне відео на свою пісню Spelling.

Дівчина одразу заявила, що відео на її пісню це присвята легендарному кліпу Мадонни.

"Цей твір дуже особливий. Це шана поваги безсмертному твору моєї матері "Frozen", — написала Лурдес.

Кліп молодої співачки зроблений у тих самих кольорах і стилі, що і відео Мадонни. Вона так само постає у образі відьми і навіть у тій самій сукні Жана-Поля Готьє.

Навіть момент, де Мадонна постає оголеною наприкінці кліпу її донька також повторила.

Проте є і дещо, чим відрізняється кліп доньки попзірки. Деяка містика, а саме перевтілення співачки, виконані за допомогою сучасних технологій, яких ще не було у часи кліпу Мадонни.

Свою думку щодо кліпу Лурдес пояснила дуже зворушливо.

"Я була б ніким без жінки, яка привела мене в цей світ", — зазначила донька легенди.

Нагадаємо, Мадонну у зручному образі помітили в Англії.

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