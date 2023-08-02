Певец MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Певец MÉLOVIN выпустил первый трек за год. Артист обещает, Don't need your love ознаменует начало очередного его музыкального периода.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Новый трек Don't need your love для певца знаменует возвращение к эре английских хитов и юношеских мечтаний.

"Мир все еще жесток к тем, кто отличается. Книги нашего детства учили нас: "Нуже! Решись! Взлетай". И забывали предупредить — чем смелее ты будешь, тем больше камней в тебя полетит из толпы", — говорит MÉLOVIN.

Певец MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Новая композиция перекликается с тем, что двадцатишестилетний музыкант переживал несколько последних месяцев. Она проникнута мотивaционным зaрядом для тех, кто в нем нуждается. И поощряет смелость оставаться собой дaже в самые страшные моменты.

"Мне не надо, чтобы меня все любили. Вам не нужно, чтобы вас все любили. Ищите своих. Когда нужно — покажите зубы, когда нужно — переведите образы в шутки! Только не останавливайтесь!" — обращается певец к своим слушателям.

Кстати, с этой премьеры, утверждают в команде артиста, начинается новая эра в его творчестве. Этот трек стал лидсинглом альбома MROOM 13, премьера которого назначена на декабрь.

Ранее MELOVIN прокомментировал слова Кивы о своем выступлении на Прайде в Мюнхене.

Напомним, MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу.