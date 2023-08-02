MÉLOVIN выпустил первый трек за год
Певец MÉLOVIN выпустил первый трек за год. Артист обещает, Don't need your love ознаменует начало очередного его музыкального периода.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Новый трек Don't need your love для певца знаменует возвращение к эре английских хитов и юношеских мечтаний.
"Мир все еще жесток к тем, кто отличается. Книги нашего детства учили нас: "Нуже! Решись! Взлетай". И забывали предупредить — чем смелее ты будешь, тем больше камней в тебя полетит из толпы", — говорит MÉLOVIN.
Новая композиция перекликается с тем, что двадцатишестилетний музыкант переживал несколько последних месяцев. Она проникнута мотивaционным зaрядом для тех, кто в нем нуждается. И поощряет смелость оставаться собой дaже в самые страшные моменты.
"Мне не надо, чтобы меня все любили. Вам не нужно, чтобы вас все любили. Ищите своих. Когда нужно — покажите зубы, когда нужно — переведите образы в шутки! Только не останавливайтесь!" — обращается певец к своим слушателям.
Кстати, с этой премьеры, утверждают в команде артиста, начинается новая эра в его творчестве. Этот трек стал лидсинглом альбома MROOM 13, премьера которого назначена на декабрь.
Ранее MELOVIN прокомментировал слова Кивы о своем выступлении на Прайде в Мюнхене.
Напомним, MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу.