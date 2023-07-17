Фестиваль Atlas з партнерами зібрали два з половиною мільйони гривень на благодійність
Днями у центрі Києва відбувся благодійний захід, який організували фестиваль Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver. Мійльони гривень, які зібрали організатори, будуть спрямовані на порятунок людських життів.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент ініціативи.
Найкращий вихідний
Завдяки акції під назвою "Найкращих вихідний" вдалось зібрати понад 2,5 мільйона гривень, які будуть направлені у благодійний фонд "Твоя опора" для придбання обладнання Київській міській клінічній лікарні.
Для організаторів Atlas захід став першою офлайн-подією з початку повномасштабної війни та пройшов у новому форматі. Загалом всі активності відбувалися на двох локаціях: у фан-зоні на Спортивній площі та на терасі ТРЦ Gulliver.
Фан-зона, вхід на яку був вільний для всіх, відкрилася о 15:00. Тут працювали фудкорт, лаунж-зона, активності від партнерів. На сцені Спортивної площі виступили співачка Lida Lee, гурти BAH.ROMA, Tember Blanche та CHEEV. За гарне почуття гумору на фестивалі відповідали резиденти "Підпільного стендапу": Вася Байдак, Свят Загайкевич та Дмитро Білоус. Після вуличного концерту розпочався open-air показ фільму "Найкращі вихідні" на найбільшому фасадному екрані Європи.
Благодійний аукціон з прапором від Залужного
Фінальним етапом найкращого вихідного 15 липня став закритий концерт на терасі 5-го поверху ТРЦ Gulliver. Запрошення сюди можна було отримати, придбавши благодійний квиток на Фестиваль Atlas після перемоги вартістю 1000 гривень, 100% від продажу якого, включаючи сервісний збір, було перераховано у благодійний фонд "Твоя опора".
"Завдяки всім активностям, нам вдалося зібраДивитись на сайтіти понад 2,5 млн гривень. Під час концерту ми провели благодійний аукціон, у якому розігрували: тубуси від CAESAR та гільзи від снарядів, які були підписані всіма артистами та резидентами "Підпільного стендапу", модель літака МІГ-29 з підписом пілота "привида" Karaya та його шеврон, а також прапор, підписаний головнокомандувачем Збройних Сил України — Валерієм Залужним", — розповів Дмитро Сидоренко, генеральний директор і засновник фестивалю Atlas.
На сцені з панорамним краєвидом на серце столиці виступили електронний дует PROBASS ∆ HARDI, творці треку "Доброго вечора, ми з України", топвиконавці MÉLOVIN, який презентував нову пісню "Don't need your love", та Артем Пивоваров.
Нагадаємо, після звернення Олі Полякової у шоу "Дорослі дівчата" глядачі перерахували чверть мільйона гривень на допомогу дітям проєкту "Дитинство без війни". Кошти підуть на забезпечення проживання впродовж двох тижнів українських дітей-сиріт, яких нещодавно евакуювали до Туреччини.
Раніше співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.