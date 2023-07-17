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Фестиваль Atlas з партнерами зібрали два з половиною мільйони гривень на благодійність

17 липня 2023 16:38
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Фестиваль Atlas з партнерами зібрали два з половиною мільйони гривень на благодійність
Співак MÉLOVIN виступив на події під назвою "Найкращий вихідний". Фото: Менеджмент ініціативи
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Днями у центрі Києва відбувся благодійний захід, який організували фестиваль Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver. Мійльони гривень, які зібрали організатори, будуть спрямовані на порятунок людських життів.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент ініціативи.

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Найкращий вихідний

Завдяки акції під назвою "Найкращих вихідний" вдалось зібрати понад 2,5 мільйона гривень, які будуть направлені у благодійний фонд "Твоя опора" для придбання обладнання Київській міській клінічній лікарні.

Для організаторів Atlas захід став першою офлайн-подією з початку повномасштабної війни та пройшов у новому форматі. Загалом всі активності відбувалися на двох локаціях: у фан-зоні на Спортивній площі та на терасі ТРЦ Gulliver.

 

Подія під назвою "Найкращий вихідний". Фото: Менеджмент ініціативи

Фан-зона, вхід на яку був вільний для всіх, відкрилася о 15:00. Тут працювали фудкорт, лаунж-зона, активності від партнерів. На сцені Спортивної площі виступили співачка Lida Lee, гурти BAH.ROMA, Tember Blanche та CHEEV. За гарне почуття гумору на фестивалі відповідали резиденти "Підпільного стендапу": Вася Байдак, Свят Загайкевич та Дмитро Білоус. Після вуличного концерту розпочався open-air показ фільму "Найкращі вихідні" на найбільшому фасадному екрані Європи.

Благодійний аукціон з прапором від Залужного

Фінальним етапом найкращого вихідного 15 липня став закритий концерт на терасі 5-го поверху ТРЦ Gulliver. Запрошення сюди можна було отримати, придбавши благодійний квиток на Фестиваль Atlas після перемоги вартістю 1000 гривень, 100% від продажу якого, включаючи сервісний збір, було перераховано у благодійний фонд "Твоя опора".

 

Співак MÉLOVIN виступив на події під назвою "Найкращий вихідний". Фото: Менеджмент ініціативи

 

Співак Артем Пивоваров виступив на події під назвою "Найкращий вихідний". Фото: Менеджмент ініціативи

"Завдяки всім активностям, нам вдалося зібраДивитись на сайтіти понад 2,5 млн гривень. Під час концерту ми провели благодійний аукціон, у якому розігрували: тубуси від CAESAR та гільзи від снарядів, які були підписані всіма артистами та резидентами "Підпільного стендапу", модель літака МІГ-29 з підписом пілота "привида" Karaya та його шеврон, а також прапор, підписаний головнокомандувачем Збройних Сил України — Валерієм Залужним", — розповів Дмитро Сидоренко, генеральний директор і засновник фестивалю Atlas.

На сцені з панорамним краєвидом на серце столиці виступили електронний дует PROBASS ∆ HARDI, творці треку "Доброго вечора, ми з України", топвиконавці MÉLOVIN, який презентував нову пісню "Don't need your love", та Артем Пивоваров.

Нагадаємо, після звернення Олі Полякової у шоу "Дорослі дівчата" глядачі перерахували чверть мільйона гривень на допомогу дітям проєкту "Дитинство без війни". Кошти підуть на забезпечення проживання впродовж двох тижнів українських дітей-сиріт, яких нещодавно евакуювали до Туреччини.

Раніше співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.

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