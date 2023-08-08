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MELOVIN заинтриговал своим возвращением на "Евровидение"

8 августа 2023 14:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MELOVIN заинтриговал своим возвращением на "Евровидение"
Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец MÉLOVIN, выпустивший первый трек за год, готовит для поклонников новую сенсацию. Недавно звезда заинтриговал словами о возвращении на конкурс "Евровидение".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Неожиданное заявление

Рассказывая о свежей премьере, треке DON'T NEED YOUR LOVE для британского Wiwibloggs, певец намекнул на неожиданные новости. MELOVIN сказал ведущему Уильяму Ли Адамсу, что они скоро увидятся на конкурсе "Евровидение".

 

Певец MELOVIN и ведущий Уильям Ли Адамс. Фото:менеджмент артиста

"До встречи на "Евровидении", — заинтриговал музыкант, на что удивленный ведущий спросил, собирается ли артист снова участвовать в конкурсе.

"Воспринимай как хочешь", — ответил артист.

Новый трек Don't need your love для певца знаменует возвращение к эре английских хитов и юношеских мечтаний. Новая композиция перекликается с тем, что двадцатишестилетний музыкант переживал несколько последних месяцев. Она проникнута мотивaционным зaрядом для тех, кто в нем нуждается. И поощряет смелость оставаться собой дaже в самые страшные моменты.

Кстати, с этой премьеры, утверждают в команде артиста, начинается свежая эра в его творчестве. Этот трек стал лидсинглом альбома MROOM 13, премьера которого назначена на декабрь.

Ранее MELOVIN прокомментировал слова Кивы о своем выступлении на Прайде в Мюнхене.

Напомним, MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу.

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