MELOVIN заинтриговал своим возвращением на "Евровидение"
Певец MÉLOVIN, выпустивший первый трек за год, готовит для поклонников новую сенсацию. Недавно звезда заинтриговал словами о возвращении на конкурс "Евровидение".
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Неожиданное заявление
Рассказывая о свежей премьере, треке DON'T NEED YOUR LOVE для британского Wiwibloggs, певец намекнул на неожиданные новости. MELOVIN сказал ведущему Уильяму Ли Адамсу, что они скоро увидятся на конкурсе "Евровидение".
"До встречи на "Евровидении", — заинтриговал музыкант, на что удивленный ведущий спросил, собирается ли артист снова участвовать в конкурсе.
"Воспринимай как хочешь", — ответил артист.
Новый трек Don't need your love для певца знаменует возвращение к эре английских хитов и юношеских мечтаний. Новая композиция перекликается с тем, что двадцатишестилетний музыкант переживал несколько последних месяцев. Она проникнута мотивaционным зaрядом для тех, кто в нем нуждается. И поощряет смелость оставаться собой дaже в самые страшные моменты.
Кстати, с этой премьеры, утверждают в команде артиста, начинается свежая эра в его творчестве. Этот трек стал лидсинглом альбома MROOM 13, премьера которого назначена на декабрь.
Ранее MELOVIN прокомментировал слова Кивы о своем выступлении на Прайде в Мюнхене.
Напомним, MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу.