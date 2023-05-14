Евровидение 2023: кто победил, результаты

TVORCHI на Евровидении. Фото: REUTERS/Phil Noble

13 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидения 2023. Победу одержала певица Loreen. Которая уже второй раз приобретает европейский трофей.

Однако внимание, которое приковано к конкурсу в этом году, вероятно, наибольшее всех других конкурсов. Король Чарльз открывал сцену в преддверии своей коронации. А организаторы не устают говорить, что это украинский конкурс, проведенный в Британии. Ведь Украина, одержав победу на конкурсе 2022 года с песней "Stefania" группы "Kalush Orchestra", не смогла удовлетворить требования безопасности. Евровидение конкурс скандальный, и в этом году не исключение. В то же время украинский привкус, сопровождавший конкурс все фестивальные дни, не дал этим скандалам перерасти во что-то грандиозное, ведь приоритеты Европы и мира изменила война в Украине.

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Британский Ливерпуль на неделю превратился в украинский город. Даже памятник Нельсону обложили мешками, как в украинских городах.

Желто-голубые декорации повсюду. Это наглядно показал и ролик-открытие конкурса – демонстрируя упорную поддержку Украины. А первая песня, звучавшая со сцены конкурса, звучала на украинском.

Юлия Санина на сцене Евровидения не только пела. Украинскую певицу пригласили вести конкурс вместе со звездой сериала "Тед Лассо", британской актрисой Ханной Веддингем и телеведущей и певицей Алишей Диксон.

"Для меня это не развлечение, я действительно чувствую всю ответственность. Я стараюсь выглядеть спокойно на сцене, но я просто "I'm the great pretender", (пер. я большая притворница) как поет наша любимая Джамала.", — сказала Юлия Санина Суспільному.

Ведущие "Евровидение" 2023 года. Фото: REUTERS/Phil Noble

Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко эксклюзивно для Новини.LIVE отметил, что это самое главное Евровидение за все годы существования.

"Здесь в Британии и по всей Европе встречают не беженцев, а уважаемых гостей для убежища от войны. Очень важно быть объединенными — это лейтмотив конкурса. Это прослеживается и в каждом эпизоде шоу и в каждом номере шоу, так и за пределами сцены. По всему городу в Ливерпуль и в Британии в целом", — отметил Мирошниченко.

Украинский шоумен Тимур Мирошниченко. Фото: Reuters

12-летняя София из Ровно вышла на сцену вместе с известной британской певицей Ритой Ора. Из-за полномасштабной войны София бежала из Украины и приютилась в Великобритании.

Рита Ора и София. Фото: REUTERS/Phil Noble

"Для меня София представляет силу и надежду в эти бурные, трагические и изменчивые времена", — написала Ора.

Финальный номер первого полуфинала — растрогал всех, и тех, кто был в зале, и тех, кто созерцал действо с экранов. Часы на сцене фиксируют время нападения России на Украину. Звук тревоги, уже такой привычный для украинцев, но новый для остальной Европы. Декорация уютной квартиры превращается в руины… Украинская певица Алеша и британка Ребекка Фергюсон исполняют песню Ordinary World группы Duran-Duran.

Авторы номера передали зрителям весь спектр эмоций, которые переживают украинцы уже больше года. Здесь и проводи мужчин на войну, и смс сообщения "Как ты?", "Где ты?", "Мы пересекли границу" и т.д. Отдали уважение и странам, поддерживающим Украину.

Номер Алеши и Ребекки Фергюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble

Номер Алеши и Ребекки Фергюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble 1/2 _ 2

Идею номера разрабатывали Общественное и BBC. А вот визуальную композицию претворили в жизнь украинские режиссеры TRI.DIRECTION это Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская, Мария Григоращенко и компания Freckled Sky.

Алеша и Ребекка Фергюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble

Во втором полуфинале украинскую идентичность продемонстрировал номер Марии Яремчук, которая представляла Украину на Евровидении в 2014 году, а затем завершила карьеру. В феерическом действе вместе с Яремчуком выступала Злата Дзюнька, которая в 2022 году представляла Украину на Детском Евровидении и рэпер OTOY.

Начали перформанс песней "Родина", написанной Назарием Яремчуком. Портреты выдающихся украинцев присутствовали как в проекции на сцене, так и в наряде.

Мария Яремчук на Евровидении. Фото: REUTERS/Phil Noble

Мария Яремчук на Евровидении. Фото: REUTERS/Phil Noble 1/2 _ 2

Далее, под мелодию Мирослава Скорика декорации на сцене превращаются в поле пшеницы, как упоминание о Голодоморе. Потом рэпер OTOY зачитывает новую версию стихотворения Тараса Шевченко "Садок вишневий біля хати".

OTOY и Мария Яремчук на Евровидении. Фото: REUTERS/Phil Noble

Украинским "Щедриком" в исполнении Златы Дзюньки завершили второй полуфинал конкурса. Тем самым напомнив европейцам о происхождении всемирно известной мелодии.

Злата Дзюнька и Мария Яремчук. Фото: REUTERS/Phil Noble

Злата Дюнька. Фото: REUTERS/Phil Noble 1/2 _ 2

Финальный, украинский, день

Настоящее "созвездие" украинских звезд выступает в финале конкурса. Начали победители 2022 года группа Kalush Orchestra. Кейт Миддлтон снялась в клипе Kalush Orchestra для Евровидения 2023 года. Принцесса Уэльская поддержала Украину, появившись в клипе победителей. В видео Кэтрин играла на фортепиано.

Традиционный парад флагов и настоящий парад украинских звезд, в разные годы представлявших Украину на Евровидении. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и группа Go_A зажгли перед 160 миллионами зрителей по всему миру.

Тина Кароль в Ливерпуле выступила в красном платье от украинского дизайнера FROLOV. Она исполнила песню Show Me Your Love, с которой представляла Украину на песенном конкурсе в 2006 году.

"Украинскому чрезвычайно талантливому Ивану Фролову известно все о женственности и привлекательности. Рада, что наши миры встретились", — написала певица в Instagram

Тина Кароль в костюме для Евровидения 2023. Фото: michael_fedorak

Джамала имела большое выступление, накануне финала, в Европейском городке, где представила европейцам свой новый крымскотатарский альбом.

Конкурсанты в этом году TVORCHI заняли шестое место. В Ливерпуле они исполнили трек Heart of Steel. Во время их выступления россияне атаковали их родной город Тернополь.

Украина в конкурсных песнях

Кусочек Украины представлен во всех песнях Евровидения. Перед выступлениями конкурсантов всех зрителей знакомили с разными интересными местами Украины: парки, реки, горы и леса. Колесо обзора на столичном Подоле, Почтовой площади, Софиевке Черкасской области, оперный театр Львова, Карпаты и другие красивые уголки нашей страны.

"Это чрезвычайно вдохновляет в первую очередь всех европейцев, всех гостей конкурса и зрителей к пониманию сколь важно в самые сложные времена новейшей истории Европы быть объединенными и мне кажется, что абсолютно все это получилось у организаторов. Очень красиво, где-то тоненько, где-то прямо все это описать. Ну и, конечно, количество украинцев и Украины в конкурсе оно впечатляет — я даже сам не ожидал что оно так будет и все это сделано супер профессионально", — поделился впечатлениями с Новини.LIVE, ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.

"Украина, спасибо за мир в Молдове!" , — прокричал участник Евровидения от Молдовы после выступления в финале шоу.

Слова в поддержку Украины постоянно звучали и на пресс-конференциях разных участников.

Так или иначе, о войне в Украине вспоминают в своей песне Хорваты. Напрямую нет, но песня — антивоенная. "Маленький, подлый психопат" рок-группы Let 3, вышедших на сцену с муляжами ракет и в военной форме. Именно этот трек стал наиболее обсуждаемым на этом конкурсе. А саму песню разобрали на цитаты.

По-украински свой трек спели представительницы из Чехии. Но здесь все немного сложнее. Группа "Весна" поет о поддержке сестер. Намекая на родство славянских народов. Среди солисток — россиянка. Песня сразу вызвала неоднозначные эмоции от фанатов Евровидения. В конце концов, представители группы расставили все акценты: Украину поддерживают и совсем не хотели, чтобы песня кого-то оскорбила.

Объединенные музыкой

Лозунг 67 Евровидения "Объединенные музыкой", полностью соответствовало, потому что происходило в Ливерпуле. Единение народов ощущалось не только на главной сцене, но и в фестивальном городке, где могли выступить очень многие украинские артисты.

Евровидение 2024

В следующем году конкурс снова будет принимать Швеция. Это уже 7 побед страны за всю историю основания конкурса. Теперь еврофаны говорят и делают ставки на том, какой же город будет принимать 68 песенный конкурс.

Выступление Loreen. Фото: REUTERS/Phil Noble

Сама же Loreen празднует победу несмотря на несколько скандалов, сопровождавших ее на этом конкурсе. Шведская исполнительница приехала на конкурс с песней Tattoo, именно эту композицию заподозрили в плагиате песни украинки Мики Ньютон.

Мика Ньютон прокомментировала ситуацию: "Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на "Евровидении". Жизнь слишком коротка, чтобы спорить за песни, звучат они одинаково или нет Кто-то из вас думает, что да. Кто-то — нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Поддерживаем друг друга!"

Кто будет бороться за хрустальный микрофон в следующем году, от Украины будут решать на отборе, к которому желающие уже сейчас начали готовиться и писать песни. Ведь после конкурса этого года, присоединиться к артистам, которые причастны к Евровидению стало еще престижнее.

Ранее мы рассказывали, что перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео, шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле.

Также мы рассказывали, что Тина Кароль показала застройку "Евровидения-2023".