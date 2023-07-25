Наталья Денисенко рассказала, как "добыла" украинский борщ в Турции

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции. Звезда решила подробно рассказать об инциденте, который произошел с ней в одном из местных ресторанов.

Подробности того, как отстаивала украинский борщ, рассказала в своем Instagram.

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Не думаю, начинаю действовать

Наталка Денисенко вернулась домой в Киев. Первое, куда она пошла с сыном, это в ресторан есть борщ.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"В один прекрасный вечер нашего отдыха в Турции, беря еду в ресторане, среди супов я увидела: "борщ", "borshch", "soupe russe". В стрессовых ситуациях я долго не думаю, а сразу начинаю действовать. Я поймала первую попавшуюся официантку и начала ей объяснять, что в названии огромная ошибка! Попросила вызвать шеф-повара, с которым продолжилось мое общение, рассказала о нашей войне, о том, что россияне хотят забрать наши земли, присваивают нашу культуру и наши блюда!" — говорит Денисенко.

Актриса вспомнила, как объясняла, насколько важен борщ для украинцев, что даже повар Евгений Клопотенко добился, чтобы ЮНЕСКО признало борщ исключительно украинским. Шеф-повар внимательно выслушал и пообещал исправить компьютерную систему. Тогда Наталка поделилась в соцсети видео с похода в ресторан, и ее подписчики посоветовали, как объяснить, чтобы турки поняли, якобы у Турции есть какой-то политический конфликт, связанный с Арменией.

"И когда на следующий день я пришла в ресторан, то напомнила о нашем разговоре, и сказала, как посоветовала одна девушка: представьте, что ваши турецкие сладости бы в мире называли Armenia sweets, еще раз объяснила, как важно изменить название. Тут шеф-повар действительно меня понял и пообещал, что в следующий раз UKRAINIAN SOUP!" — говорит актриса.

Наталка Денисенко объяснила, что своим постом хочет призвать всех украинцев, которые ездят за границу, на отдых или по работе, чтобы они не ленились, а объясняли, тратили свое время, силы на то, чтобы везде донести ценность нашей идентичности.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая оскорбила ее дочь в гостинице.

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